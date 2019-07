Salvini sulla morte del carabiniere | Ai buonisti ricordo che in Usa c' è la pena di

Nuovo scontro sulla Manovra - Salvini : "Serve choc fiscale" : "Nel 2020 sarà un deficit molto contenuto, quello che serve all'economia italiana". Con queste parole pronunciate durante un'intervista a Sky Tg 24 il Ministro Tria ha riacceso le polemiche con la Lega, che continua a sostenere l'intenzione di voler operare uno "choc fiscale" abbandonando la prudenza.Tria non ha escluso la Flat Tax, ma ha parlato di un cambiamento graduale perché per attuarla andrebbero cancellate alcune agevolazioni fiscali ...

Nuovo scontro sulla Manovra - Salvini : "Serve choc fiscale" : "Nel 2020 sarà un deficit molto contenuto, quello che serve all'economia italiana". Con queste parole pronunciate durante un'intervista a Sky Tg 24 il Ministro Tria ha riacceso le polemiche con la Lega, che continua a sostenere l'intenzione di voler operare uno "choc fiscale" abbandonando la prudenza.Tria non ha escluso la Flat Tax, ma ha parlato di un cambiamento graduale perché per attuarla andrebbero cancellate alcune agevolazioni fiscali ...

Salvini sfida Tria sulle tasse : "Se non le taglia il problema sono io o lui" | E M5s frena sulla flat tax : Ultimatum del vicepremier al ministro dell'Economia: "L'Italia ha bisogno di uno choc fiscale forte". E sul governo: "Ci sono due forze che su alcuni temi hanno idee diverse"

Fondi russi - Giuseppe Conte e la strana difesa di Matteo Salvini : la frase sulla crisi di governo : In aula al Senato a Giuseppe Conte, a riferire sui presenti finanziamenti russi alla Lega. Un discorso pesante, quello del premier, che difende sì Matteo Salvini e il Carroccio ma che coglie l'occasione anche per parlare della crisi di governo. In un clima teso per le proteste che si levavano dai ba

Matteo Salvini verso l'archiviazione per l'inchiesta sulla ong Alan Kurdi : "Una bella notizia" : Vince ancora Matteo Salvini. La notizia la dà il diretto interessato: "La procura della Repubblica di Roma mi dà una buona notizia. È stata presentata la richiesta di archiviazione per me per l'evento Sar del 3 aprile 2019". Il ministro dell'Interno si rverisce alla vicenda dell'Alan Kurdi, la nave

Matteo Salvini - voci sulla discussione con Giancarlo Giorgetti : sottosegretario verso l'addio? : Il momento, nonostante il consenso alle stelle, per Matteo Salvini e la Lega è difficile, spinoso, complesso. A tranquillizzare il leader, i sondaggi, grazie ai quali ha tirato un sospiro di sollievo. Cifre che gli permettono di accarezzare l'idea di arrivaare a governare da solo, la sua grande ambi

Sbarco sulla Luna - Salvini e i 5 Stelle litigano anche sull’esplorazione spaziale : frecciate su twitter con Carlo Sibilia : “50 anni fa l’Uomo sbarcava sulla Luna, che spettacolo! anche se qualcuno sostiene non essere mai avvenuto…” Questo il post, concluso dall’emoticon della faccina obliqua che sghignazza, che Matteo Salvini dedica oggi su Facebook all’anniversario dell’alLunaggio. Obbligata l’interpretazione della frecciata al Movimento 5 Stelle, e in particolare al sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, ...

Matteo Salvini - l'ammissione sulla crisi : "Il problema non è più il se - ma il quando" : Il pressing su Matteo Salvini è selvaggio, da tempo: aprire la crisi. Nella Lega sono praticamente tutti convinti, da Giancarlo Giorgetti fino ai governatori Attilio Fontana e Luca Zaia. Le autonomie è la miccia che farà scoppiare il governo, ma la rottura con il Movimento 5 Stelle e con il premier

Missione spaziale Apollo 11 - Salvini ironizza sui grillini : “che spettacolo lo sbarco sulla Luna - ma qualcuno sostiene non sia mai avvenuto” : Salvini fa ironia sullo sbarco sulla Luna: “50 anni fa l’uomo sbarcava sulla Luna, che spettacolo! Anche se qualcuno sostiene non essere mai avvenuto“. E’ Matteo Salvini a scriverlo su Twitter, con una aggiunta ironica che sembra prendere di mira il suo sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia del M5s, che in passato si era dichiarato scettico sull’esistenza dello sbarco sulla Luna. L'articolo Missione spaziale ...

Pierferdinando Casini - cosa sa sulla crisi : "Fossi in Salvini non ci scommetterei". Verso un buco nero : "Per questa vicenda il governo non cadrà". Si trasforma in oracolo, Pieferdinando Casini e in un'intervista al Quotidiano nazionale getta acqua sull'incendio scoppiato giovedì sera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. "Può darsi che il confronto sia vero, che il malessere sia reale, ma a mio avviso i

Sondaggio Youtrend - ecco perché Matteo Salvini frena sulla crisi : Lega - cosa succede se si va al voto ora : cosa succederebbe se si andasse a votare oggi? Presto detto. La Lega, presentandosi da sola, non otterrebbe la maggioranza assoluta dei seggi, pur essendo nettamente il primo partito. Per avere i numeri sufficienti, il partito di Matteo Salvini dovrebbe allearsi con gli altri due partiti di centrode

Mentre il governo si compatta - il Pd si spacca sulla sfiducia a Salvini : Se i venti di crisi nel governo sembrano essersi placati, o quantomeno ridimensionati, nel Pd aleggia un clima di spaccatura su se, come e quando presentare una mozione di sfiducia al ministro Matteo Salvini sul caso dei fondi russi alla Lega. Da una parte c’è la linea attendista del segretario dem Nicola Zingaretti e dell’area di maggioranza, che rimandano l’ipotesi sfiducia a dopo l’informativa di Salvini in ...

Salvini respinge le proposte di Germania e Francia sulla redistribuzione dei migranti : Immigrazione: Salvini respinge proposte Germania e Francia su ripartizione migranti Berlino, 18 lug - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, ha respinto le proposte per la redistribuzione dei migranti soccorsi nel Mediterraneo tra

Senaldi sulla crisi di governo : Salvini stacca la spina? / Video : "Mi auguro non ci sia un governo M5s e Pd. Se Matteo Salvini non ha rotto il governo è perché non c'è stato ancora un buon motivo. Forse il tradimento sulla votazione della Von Der Leyen potrebbe essere un motivo valido". Lo dice il direttore di Libero Pietro Senaldi durante Agorà su Raitre commenta