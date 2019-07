Salvini fa gli auguri di compleanno a Francesca | la romantica dedica su Instagram

Matteo Salvini fa gli auguri a Francesca Verdini : "Buon compleanno ragazza" : “Buon compleanno ragazza”. Di buon mattino il ministro dell’interno Matteo Salvini posta su Facebook una foto che lo ritrae abbracciato alla fidanzata Francesca Verdini e la didascalia con gli auguri.

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Salvini a Tria "Niente taglio tasse?" - 26 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Il ministro dell'interno, Matteo Salvini, ha replicato al titolare del Tesoro, Giovanni Tria, 26 luglio 2019,

Salvini : mi impegno a prendere infami per fargliela pagare cara : Roma – “Mario, un carabiniere, un eroe, un ragazzo con tutta la vita davanti, era sposato da appena 40 giorni… Quanta tristezza, quanta rabbia. Una preghiera, un abbraccio ai suoi cari e all’intera Arma dei carabinieri, il mio impegno a prendere questi infami, per fargliela pagare cara”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: mi impegno a prendere infami ...

Salvini - i sondaggisti : "Il caso dei fondi russi non ha minato la Lega - per gli elettori non è una priorità" : La Lega aumenta sempre più i consensi, neppure il caso russiagate è riuscito a fermare la sua scalata. A confermarlo sono gli stessi sondaggisti: "Il caso Metropol preoccupa di più gli elettori di altri partiti, dal Pd ai 5 Stelle. Per chi vota per il Carroccio le priorità sono altre: immigrazione,

Salvini : ?«Serve shock fiscale. Tagliare tasse e burocrazia è l’unico modo per aiutare le imprese» : « Ci sono tante riforme che servono all'Italia, quella della giustizia o quella fiscale, ad esempio. La riforma fiscale non può essere all’acqua di rose, va fatta bene. Noi...

Salvini sfida Tria sulle tasse : "Se non le taglia il problema sono io o lui" | E M5s frena sulla flat tax : Ultimatum del vicepremier al ministro dell'Economia: "L'Italia ha bisogno di uno choc fiscale forte". E sul governo: "Ci sono due forze che su alcuni temi hanno idee diverse"

Salvini contro Tria : "Se dice no al taglio delle tasse - il problema è lui" : “Se il ministro dell’economia del governo di cui orgogliosamente faccio parte dice che per quest’anno di taglio delle tasse non si parla, e lo facciamo tra un anno tra due anni il problema sono io o è lui. Cosa faccio, una manovra all’acqua di rosa? L’Italia ha bisogno di uno choc fiscale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervistato su Radio 24.L’attacco ...

Salvini : no a taglio tasse è un problema : 8.10 "Se il ministro dell'Economia del mio governo dice che di taglio di tasse non se ne parla, o il problema sono io o è lui.Cosa faccio? Una manovra economica all'acqua di rose? L'Italia ha bisogno di uno choc fiscale forte". Lo dice il ministro dell'Interno Salvini a Radio24 "Quanti governi ci sono? Uno, con due forze che su alcuni temi hanno idee diverse. Su Tav la Lega è a favore e M5S contro (ma la nostra testardaggine ha pagato), su ...

Lega-Russia - Di Maio : “Conte in Aula? Generoso. Salvini doveva esserci - ma basta divisioni”. Poi la proposta del taglio del cuneo fiscale : Dopo che Conte ha smentito le ricostruzioni di Salvini durante l’informativa al Senato sul ruolo e le presenze in Russia di Savoini, dopo le mancate informazioni date dallo stesso leghista a Palazzo Chigi e la decisione – poco apprezzata dal premier – del M5s di non presentarsi a Palazzo Madama, Di Maio sceglie invece di non insistere sul caso Russia-Lega: “Se Salvini deve venire in Aula dopo le parole di Conte, anche a ...

Dopo ong e migranti Salvini costruisce il suo un nuovo nemico : le case-famiglia : Matteo Salvini a Bibbiano il 24 luglio 2019 (Roberto Brancolini//Fotogramma/Ipa) Prima le ong, etichettate dai Cinque stelle come “taxi del Mediterraneo” allineandosi alla propaganda Salviniana. In parallelo, ovviamente, i migranti. Tutti, indistintamente, colpiti dai provvedimenti dei decreti sicurezza (il bis è stato appena approvato alla Camera), insieme a chi tenta di salvarli dalla morte nel Mediterraneo. Erano e sono ancora loro i nemici ...

Renzi sfida Salvini : "Hai rubato i soldi degli italiani. Querelami. Vediamoci in tribunale" : Il senatore del Partito Democratico Matteo Renzi ha deciso di sfidare il Ministro dell'Interno Matteo Salvini in modo plateale. Lo ha fatto ieri sera, dopo non esser riuscito a prendere la parola in Senato durante l'intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una diretta Facebook in cui ha accusato il leader della Lega di aver rubato una parte dei famosi 49 milioni di euro spariti dalle casse della Lega e di averli messi nella ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Luglio : Conte sbugiarda Salvini. Ma nessuno se ne accorge : Informativa – In Senato Conte sui rubli resta solo: 5S assenti, Salvini attacca “Il signor Savoini era a Mosca su invito di Salvini Mai più ai tavoli chi non ha incarichi ufficiali”. Il Pd: “Ora una mozione di sfiducia” Il presidente irritato coi grillini di Paola Zanca Pensieri dal manicomio di Marco Travaglio Mettere ordine e trovare una logica nel manicomio di ieri sarebbe uno sforzo vano, quindi non ci proviamo neppure. ...

Il Foglio intervista Di Maio : “Salvini? Incompetente”. Ma è un deputato Pd e non Luigi. Il politico dem : “Bastava leggere” : “Non posso cambiare cognome, anche perché sono nato prima di Luigi Di Maio. Semmai sarà Luigi a doverlo cambiare“. E’ il commento ironico del deputato Pd, Marco Di Maio, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, sul misunderstanding grottesco esploso nella mattinata di oggi, tra le varie rassegne stampe televisive e le agenzie di stampa. Sul numero odierno del Foglio, infatti, è stata pubblicata una intervista del ...

Migranti - Matteo Salvini contro Macron : 'Marsiglia - la Corsica - ora apri i tuoi porti' : Non si placa il botta e risposta tra Matteo Salvini ed il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Tutto ha avuto inizio due giorni fa al termine di un incontro informale tra 14 ministri degli interni europei voluto fortemente dall'Eliseo e disertato polemicamente dal titolare del Viminale. Al termine del meeting Emmanuel Macron ha attaccato Matteo Salvini per la sua assenza dichiarando l'intenzione di proporre in sede Europea la ...