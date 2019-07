Russia | uccisa attivista Lgbt La propaganda contro i gay non conosce limiti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) San Pietroburgo, patria di Putin. Sabato 20 luglio. La città delle Notti Bianche brulica di turisti. E’ il sabato più vicino al solstizio d’estate. E’ tardi, ma la città non dorme, perché la notte non è ancora calata. In centro si sta svolgendo il festival dedicato ai palazzi di San Pietroburgo. E’ iniziato il festival internazionale di musica “Notti Bianche”. Ci sono state anche manifestazioni di protestal’esclusione dalle liste elettorali di quasi tutti i candidati delle opposizioni, beffati da una legge che di fatto è stata architettata per eliminare ogni forma di dissenso delle minoranze. Anche la 41enne Yelena Grigorieva, grandi occhiali che nascondono uno sguardo combattivo e risoluto, ha partecipato ad una di queste manifestazioni. E’ una nota, sempre in prima fila quando si tratta di battersila tortura, le detenzioni politiche, l’annessione della Crimea ...

