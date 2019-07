Rosa Maria Esilio | moglie carabiniere ucciso a Roma Non ce la faccio senza di

Maria De Filippi : "Non farò mai la direttrice di rete. Programmi flop? Rivendico il sacRosanto diritto di sbagliare" : Nonostante le temperature da spiaggia, Maria De Filippi ha scelto anche quest'anno di trascorrere più tempo in ufficio che in spiaggia. Una stakanovista da manuale, che proprio in queste settimane sta allestendo la nuova stagione televisiva, che la terrà nuovamente impegnata sotto i riflettori tutti i giorni, da settembre al prossimo giugno.La conduttrice pavese ha costruito negli anni un vero e proprio impero, mattone dopo mattone, ...

Amici - l'indiscrezione più clamoRosa. "Chi riporta in studio Maria De Filippi". Un colpo al cuore : Ad Amici Vip un ritorno che farà felicissimi i telespettatori della prima ora. Per l'edizione "famosa" del suo talent, Maria De Filippi potrebbe riabbracciare tra i giurati Garrison Rochelle, coreografo americano e storico insegnante di ballo del programma lanciato 18 anni fa su Canale 5. Leggi anch

Giro Rosa 2019 - settima tappa : Marianne Vos cala il tris - Van Vleuten sempre saldamente al comando : Viù, Piedicavallo e ora anche Fara Vincentino. La campagna italiana della campionissima olandese Marianne Vos (CCC-Liv) procede a gonfie vele con la terza vittoria al Giro Rosa 2019. La 32enne ha infatti risposto presente alla chiamata facendosi trovare pronta quando più contava, ovvero senza fare inseguimenti inutili e chiudendo a braccia alzate lo sprint finale per un altro successo di una carriera sempre più gloriosa. In classifica generale ...

Giro Rosa 2019 - risultato terza tappa : doppietta di Marianne Vos sul primo arrivo in salita - Niewiadoma difende la maglia Rosa : Marianne Vos firma una sensazionale doppietta nella terza tappa del Giro rosa 2019, il più prestigioso appuntamento del calendario ciclistico internazionale al femminile. Dopo la vittoria in volata della prima frazione in linea, la fuoriclasse olandese si è ripetuta infatti a Piedicavallo (1049 m), nel primo arrivo in salita in programma, centrando il 23° successo in carriera sulle strade italiane. Le protagoniste più attese nella lotta per la ...

Amianto alle ex officine FS - è morta Maria Rosa Brizzi - vittima n. 304 : “Sterminio senza fine” : Ha lavorato al bar e alla mensa dal 1975 al 1992: da tempo combatteva contro un mesotelioma. "Quando finirà lo sterminio?" si chiedono i colleghi. A Fanpage.it Maria Rosa aveva detto: "Ogni mattina mi dico: adesso ci sono, stasera non lo so. Ecco il regalo che mi ha fatto la ferrovia. È uno schifo, si sono comportati come dei cani”.Continua a leggere

Mondiale femminile - la sessuologa Rosamaria Spina : “Sesso prima delle gare? Non c’è una regola che vale per tutti” : Mondiale femminile – La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo l’astinenza sessuologa prima di una competizione sportiva. “Quello che il Mister dice prima di una gara spesso diventa legge anche in ambito sessuale, la questione del fare o non fare sesso prima di una performance sportiva è questione annosa. Cerchiamo si ...

L’amore brucia come zolfo : romanzo storico dalle sfumature Rosa di Lucia Maria Collerone : “L’amore brucia come zolfo”, scritto da Lucia Maria Collerone, è un romanzo storico ambientato in Sicilia, precisamente nella città di Caltanissetta, nel periodo in cui essa era un grandissimo centro minerario volto all’estrazione dello zolfo. La storia è tratta da una vicenda realmente accaduta, e i diversi personaggi che si susseguono all’interno dell’intreccio e il contesto storico in cui la narrazione è ambientata sono reali. Quello che, ...