Roma | uno dei due giovani fermati per l' uccisione del vice brigadiere ha confessato

Gli stranieri e il lavoro : più di 5 milioni in Italia. Uno su 5 dalla Romania - in crescita da Nigeria - Costa d’Avorio ed Egitto : Da un lato l’Italia è tra i pochi paesi Ocse in cui gli immigrati hanno un tasso di occupazione superiore a quello dei “nativi”, dall’altro la qualità delle “mansioni...

Carabiniere ucciso a Roma - confessa uno degli americani fermati : “L’ho accoltellato io” : Cercavano droga, hanno derubato un pusher. A cui poi hanno chiesto dei soldi per restituirgli la borsa. Ma lui è andato all’appuntamento accompagnato dai carabinieri in borghese, ai quali aveva raccontato di essere stato scippato. Poi è scoppiata la colluttazione, nella quale ad avere la peggio è stato uno dei militare. È la ricostruzione messa insieme dai magistrati inquirenti sulla morte di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere di 35 ...

Carabiniere ucciso a Roma - confessa uno degli americani fermati : “L’ho accoltellato io” : Cercavano droga, hanno derubato un pusher. A cui poi hanno chiesto dei soldi per restituirgli la borsa. Ma lui è andato all’appuntamento con i carabinieri in borghese. Poi è scoppiata la colluttazione, nella quale ad avere la peggio è stato il Carabiniere. È la ricostruzione di massima, messa insieme dai magistrati inquirenti, sulla morte di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere di 35 anni ucciso a Roma nella notte fra giovedì e venerdì, ...

Alessio Bruno - ex di Temptation Island - arrestato per spaccio a Roma : Dall'avventura a Temptation Island due anni fa, a base di batticuore e tradimenti, vecchi amori e nuove compagne, a spacciatore sulla piazza di Roma. Così è finito Alessio Bruno, 31...

Stuprata a Roma - preso uno dei 3 autori : 12.00 Un 25enne romeno è stato fermato a Roma con l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata: sarebbe uno degli autori dello stupro ai danni della 21enne di origine etiope aggredita due mesi fa nelle pertinenze del locale "Factory Club", vicino allo stadio Olimpico. Contro di lui ci sarebbero gravi indizi e nelle prossime ore è attesa la decisione del Gip sulla convalida del fermo, mentre la Polizia cerca 2 complici.