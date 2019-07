Roma | delitto del vicebrigadiere | il colpevole ha confessato

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) La Procura diprocede per omicidio e furto: sono cittadini americani, Elder Finnegan Lee e Natale Hjorth i due ragazzi fermati e portati nella Caserma di Via In Selci a, messi sotto torchio dai militari e interrogati dal pm nelle ultime ore per l'omicidio delMario Cerciello Rega, ucciso nella notte tra giovedì e venerdì nel quartiere Prati con otto coltellate per un bottino di 100 euro ed un telefonino. Elder Finnegan Lee si è dichiarato: "Non credevo fosse un carabiniere, avevo paura di essere ingannato". Ascoltate altre due persone, forse come testimoni, ma subito rilasciate. I due ragazzi, secondo la ricostruzione degli inquirenti, erano in cerca di droga nel rione Trastevere e, dopo essere stati truffati dal pusher, che gli avrebbe rifilato un'aspirina al posto della droga, hanno deciso a loro volta di derubare l'uomo portandogli via il ...

mattiafeltri : 'L'omicidio del vicebrigadiere a Roma e la politica che non si solleva dal rasoterra del piano emotivo. Ma anche pe… - DavidSassoli : Mario #Cerciello Rega, Carabiniere, 35 anni, ucciso a Roma con 7 coltellate mentre era impegnato contro la criminal… - SkyTG24 : #UltimOra #Carabiniere ucciso a #Roma, uno degli studenti americani confessa il delitto #Canale50 -