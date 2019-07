Ritorno al futuro film stasera in tv 27 luglio | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di sabato 27 luglio 2019)alè ilin tv sabato 272019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TValin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Back to the FutureREGIA: Robert ZemeckisGENERE: Avventura, Commedia, FantascienzaANNO: 1985: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Wendie Jo Sperber, James Tolkan, Billy Zane, Claudia Wells, Frances Lee McCain, Marc McClure, George Di CenzoDURATA: 116 minutialin tv:Marty McFly è un simpatico giovane che vive con la famiglia a Hill Walley. Un giorno incontra uno strano personaggio che sembra un po’ pazzo. Si tratta di uno scienziato spiritato, il dott. Brown, che ha trasformato un’auto ...

