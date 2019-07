Riscaldamento globale | il ghiacciaio dell’Adamello si sta sciogliendo | potrebbe sparire

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) La temperatura della Terra continua ad aumentare per effetto dele ormai in ogni angolo del pianeta ne risentiamo gli effetti. L’Artico brucia con centinaia di incendi dall’Alaska alla Siberia passando per Groenlandia e Scandinavia e l’Europa è sempre più spesso colpita da feroci ondate di caldo che fanno schizzare puntualmente le temperature verso nuovi valori record. Anche in Italia, purtroppo abbiamo la nostra prova del: il. In Val Camonica, a cavallo tra Lombardia e Trentino Alto Adige, a oltre 3.000 metri di altitudine, quella che avrebbe dovuto essere solo una distesa bianca di ghiaccio, presenta, invece, molte macchie scure e rocce esposte, come mostra il video che trovate in fondo all’articolo, segno inequivocabile del suo scioglimento a causa delle temperature più alte. Ogni anno, infatti, l’Adamello, si ...

