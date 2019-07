Ramy e Adam | gli eroi del bus dirottato sono cittadini italiani Le foto

Da oggi Adam e Ramy sono cittadini italiani : Da oggi Adam El Hamami e Ramy Shehata sono cittadini italiani. È stato infatti ufficialmente trascritto il conferimento della cittadinanza italiana dei due ragazzi della scuola Vailati di Crema, di origine marocchina ed egiziana, che hanno contribuito a sventare l’attentato al bus a bordo del quale viaggiavano coi compagni di scuola, poi incendiato dall’autista lo scorso 20 marzo. La cerimonia oggi nella Sala dei Ricevimenti ...

Bus sequestrato - consegnata cittadinanza italiana ad Adam e Ramy : Gabriele Laganà Con una cerimonia ufficiale, questa mattina il sindaco di Crema Stefania Bonaldi ha ufficializzato il conferimento della cittadinanza italiana ad Adam e Ramy Adam El Hamami e Ramy Shehata, i due ragazzini eroi che diedero l'allarme sul bus sequestrato da Osseynou Sy, l’autista senegalese di 46 anni che voleva invadere la pista di Linate al fine di causare una strage per vendicare i migranti morti nel Mediterraneo, da ...

Adam El Hamami e Ramy Shehata - i due ragazzi che contribuirono a sventare il dirottamento dell’autobus a San Donato Milanese - sono diventati cittadini italiani : Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due ragazzi di origine egiziana che contribuirono a sventare il dirottamento di uno scuolabus che trasportava 51 tra bambini e ragazzini, hanno ricevuto oggi la cittadinanza italiana per meriti speciali. La cerimonia si è

Adam e Ramy sono cittadini italiani : cerimonia a Crema per i piccoli eroi del bus dirottato : La sindaca Stefania Bonaldi ha trascritto i certificati per i due ragazzi dopo il provvedimento del Consiglio dei ministri e del presidente della Repubblica

Ramy - Adam e quella cittadinanza ricevuta da chi non li vuole italiani : Il bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoGliel’hanno data. Dopo tre mesi di discussioni, litigi e retromarce. Ramy Shehata, egiziano, e Adam El Hamami, marocchino, riceveranno la cittadinanza italiana per meriti straordinari. Più che straordinari: i due 13enni nati in Italia erano riusciti a sventare a Crema il dirottamento dell’autobus su cui viaggiavano assieme a 49 compagni della ...

Ramy e Adam sono italiani : cittadinanza ai due ragazzini eroi del bus dirottato e bruciato : Il 20 marzo i due ragazzi hanno dato l’allarme che ha sventato il piano folle dell’autista del loro autobus. Dopo quasi tre...

Sicurezza - via libera al decreto bis. Cdm approva cittadinanza ad Adam e Ramy : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Sicurezza bis. Lo rendono noto fonti di governo. Sul decreto Sicurezza bis «c'erano stati degli interventi» già...

Sì del Cdm alla cittadinanza per Ramy e Adam - gli eroi dello scuolabus dirottato : Disco verde del Consiglio dei ministri, si apprende, alla cittadinanza per meriti speciali a Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due piccoli eroi di Crema che sventarono il dirottamento dello scuolabus su cui viaggiavano con i compagni di scuola. Lo scorso 20 marzo Ousseynou Sy, un autista senegalese di 47 anni con cittadinanza italiana, aveva tenuto in ostaggio 50 bambini delle medie, due insegnanti e una bidella e poi ...

Il Governo approva la cittadinanza ad Adam e Ramy : Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due ragazzi della scuola media Vailati di Crema che hanno sventato il tentativo di dirottare uno scuolabus da parte di Ousseynou Sy, avranno la cittadinanza italiana per meriti speciali. La proposta è stata accettata dal Consiglio dei ministri e il via libera confermato all’Ansa da fonti governative leghiste.Pochi giorni fa la madre di Adam, in riferimento alle intenzioni dei due vicepremier di ...

Terrore sul bus nel Milanese - trovato un video dell'autista : "Combattiamo per l'Africa" | Tutto pronto per la cittadinanza a Ramy e Adam : oggi ok nel Cdm : Il 20 marzo ha tenuto in ostaggio 50 bambini, due insegnanti e una bidella: voleva fare una strage sulla pista dell'aeroporto di Linate. Il filmato non è pubblicabile per "rischio emulazione". Nel Cdm di oggi il "premio" ai due studenti

Matteo Salvini - arriva in Cdm la proposta di concedere la cittadinanza a Ramy Shehata e Adam El Hamami : Matteo Salvini lo aveva promesso e ora lo fa. Arriverà in Cdm questo pomeriggio, 11 giugno, la proposta di concedere la cittadinanza per meriti speciali a Ramy Shehata e Adam El Hamami. I due, entrambi studenti della scuola media Vailati di Crema, lo scorso 20 marzo erano riusciti a sventare il tent

Bus dirottato a San Donato - in Consiglio dei ministri la proposta di concedere la cittadinanza a Ramy e Adam : Sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per il pomeriggioci sarà anche la proposta di concedere la cittadinanza per meriti speciali ai due giovani eroi del bus dirottato a San Donato Milanese il 20 marzo scorso: Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due ragazzi della scuola media Vailati di Crema. “Con il loro coraggioso comportamento erano riusciti a sventare il 20 marzo scorso il tentativo di dirottamento dello scuolabus”, ...