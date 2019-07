Fonte : sportfair

(Di sabato 27 luglio 2019) Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – La Polizia di Stato diha arrestato tre donne perai danni di anziani, ospiti di unadidi. La Procura della Repubblica di, analizzate le “gratuite e inauditeverbali e fisiche ai danni degli anziani”, ha richiesto ed ottenuto la misura cautelare nei confronti delle indagate. La Squadra Mobile, grazie ad una segnalazione, ha installato più telecamere e microspie per registrare lefisiche e psicologiche ai danni dei poveri anziani. Gli ospiti chiedevano aiuto per ore prima di ricevere assistenza. Soprusi e dispetti per umiliare gli ospiti delladi. Le manette sono scattate nei confronti di L.D., 41 anni, M.A.R. 63 anni e F.D. 31 anni. Qualche mese fa era pervenuta alla Polizia di Stato una segnalazione dal grande senso civico, “in quanto erano ...

TV7Benevento : Ragusa: violenze e minacce in casa riposo, 'Mi fai schifo, puzzi come una bestia, ti ammazzo'... - TV7Benevento : Ragusa: violenze e maltrattamenti a malati di Alzheimer in casa riposo, arrestate tre donne (2)... - TV7Benevento : Ragusa: violenze e maltrattamenti a malati di Alzheimer in casa riposo, arrestate tre donne... -