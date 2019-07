Ragusa | tre arresti per maltrattamenti ad anziani in casa di riposo | “Mi fai schifo

Ragusa : violenze e maltrattamenti a malati di Alzheimer in casa riposo - arrestate tre donne : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato tre donne per maltrattamenti ai danni di anziani, ospiti di una casa di riposo di Ragusa. La Procura della Repubblica di Ragusa, analizzate le “gratuite e inaudite violenze verbali e fisiche ai danni degli anziani”, ha richiesto ed ottenuto la misura cautelare nei confronti delle indagate. La Squadra Mobile, grazie ad una segnalazione, ha ...

Ragusa : violenze e maltrattamenti a malati di Alzheimer in casa riposo - arrestate tre donne (2) : (AdnKronos) – Alle 5 del mattino le tre indagate erano già insieme ai poliziotti che le hanno condotte presso gli uffici della Squadra Mobile dove la Polizia Scientifica ha effettuato il fotosegnalamento. Dopo le notifiche dei provvedimenti a loro carico, due delle indagate sono state sottoposte agli arresti domiciliari e la terza (a suo carico sono stati documentati meno episodi) è stata sottoposta alla misura cautelare ...

“È successo ad Antonio Logli mentre lui è in carcere”. Caso Roberta Ragusa - non poteva che essere così : C’è un nuovo colpo di scena nel Caso Roberta Ragusa e arriva direttamente dal carcere, dove si trova Antonio Logli, marito della vittima e condannato a vent’anni con sentenza definitiva di Cassazione, per l’omicidio della moglie. Il cinquantaseienne si trova attualmente nel carcere Sughere di Livorno, dove dal 11 luglio scorso, praticamente il giorno in cui i giudici hanno confermato la condanna, sconta una pena da cui si proclama ...

Bando di lavoro dell'Asp di Ragusa per altre figure professionali : L'Asp di Ragusa ha pubblicato un avviso pubblico per titoli per la formazione di graduatorie urgenti per il conferimento di nuovi incarichi

Patto di sviluppo del Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario di Ragusa : Incontro al Corfilac di Ragusa, per il rinnovo del Patto di sviluppo del Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario

Cava d'Aliga (Ragusa) - giovane donna travolta e uccisa mentre buttava la spazzatura : Si chiamava Martina Aprile ed aveva soltanto venticinque anni la giovane mamma travolta e uccisa da un'auto questa notte mentre si accingeva a gettare i rifiuti nel cassonetto dell'immondizia. Il violento impatto Martina aveva da poco terminato la sua giornata lavorativa e, come di consueto, si apprestava a gettare i rifiuti nel cassonetto collocato sulla strada provinciale per Sampieri, a Cava d'Aliga (frazione balneare di Scicli), in provincia ...

Ragusa - Martina Aprile investita e uccisa da un'auto mentre butta la spazzatura : lascia un bimbo piccolo : Una giovane mamma di 24 anni, Martina Aprile, è stata travolta da un'auto che l'ha investita e uccisa sul colpo. La ragazza, una cameriera, aveva terminato il suo turno di...

Arrestato l'uomo che ha investito tre bambini con un suv a Ragusa : È stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato - squadra mobile di Ragusa - Rosario Greco, pregiudicato vittoriese di 37 anni, che ieri nella tarda serata ha investito e ucciso un bambino di 11 anni e ha gravemente ferito un altro bambino di 12 anni che lotta tra la vita e la morte. L'uso degli arti inferiori del piccolo potrebbe essere compromesso e il bambino è stato trasferito in elisoccorso a Catania. Le sue condizioni sono disperate. ...

Roberta Ragusa - la Cassazione conferma la condanna a 20 anni per il marito : Logli potrebbe finire in carcere : I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta del procuratore generale e respingendo il ricorso della difesa, hanno confermato la condanna a 20 anni di reclusione per Antonio Logli, ritenuto colpevole di omicidio volontario della moglie Roberta Ragusa, spar

Meditazione per combattere lo stress a Ragusa : Lo stress è un'emergenza sanitaria. Su questo tema si svolgerà a Ragusa una due giorni su "stress, malattia, Meditazione" promossa da Federsanità

Ragusa : madre costringeva tredicenne a prostituirsi - arrestata con altri quattro uomini : Una ragazzina di tredici anni di Ragusa si prostituiva per volere della madre: la donna è stata fermata dalla polizia insieme a quattro uomini. Le due vivevano in un ambiente di forte degrado. Le indagini La Polizia del Ragusano ha fermato una madre che utilizzava la figlia come fosse merce di scambio: la faceva prostituire in cambio di denaro, prestazioni lavorative o altre utilità. L'operazione "Greenhouse" è partita dalla sede di Catania per ...