Raffaella Carrà Maria De Filippi la porterà ad Amici? | Techetechetè

Techetechetè Superstar - stasera sabato 27 luglio su Rai 1 tributo a Mina e Raffaella Carrà : La puntata di Techetechetè Superstar di sabato 27 luglio si intitola "Pronto Raffaella...sono Mina!" e consisterà di un emozionante omaggio televisivo dedicato a due grandi star italiane: Mina e Raffaella Carrà. L'appuntamento con la trasmissione è in prima serata su Rai 1, a partire dalle 20:30, in una messa in onda che metterà in evidenza anche alcuni varietà degli scorsi decenni che avevano come protagoniste queste due celebri stelle della ...

Raffaella Carrà/ Da 'Ma che musica maestro!' a 'Tuca tuca' una carriera senza limiti : Raffaella Carrà, Techetechetè Superstar: una carriera senza tempo per un personaggio amatissimo e quell'episodio al fianco di Mina.

Amici - Maria De Filippi rivela : "Così Raffaella Carrà mi ha fatto perdere la testa dietro le quinte" : Qualche tempo fa, e i fan della trasmissione non possono averlo scordato, Raffaella Carrà è stata ospite in una delle puntate del serale di Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La Carrà ha di fatto "restituito" il favore alla De Filippi, che era andata a A raccontare comin

Io e te - la frase che fa scattare Raffaella Carrà : telefonata in diretta a Pierluigi Diaco : Nella puntata di mercoledì 24 luglio luglio di Io e Te, in onda su Rai1, Pierluigi Diaco ha intervistato Paolo De Andreis, produttore di Viale Mazzini. De Andreis ha prodotto numerosi programmi che hanno fatto la storia della rete televisiva, da Domenica In a Carramba che Sorpresa!, Stasera Pago Io,

Io e Te - Raffaella Carrà omaggia in diretta Paolo De Andreis : "Un uomo fantastico - un grandissimo produttore..." : Il produttore Rai Paolo De Andreis è stato intervistato da Pierluigi Diaco durante la puntata odierna di Io e Te, programma in onda su Rai 1.Il capostruttura storico di Rai 1, che ha lavorato per programmi di successo come Domenica In, Carramba che sorpresa!, Stasera Pago Io e tanti altri, è stato omaggiato in diretta da Raffaella Carrà e Milly Carlucci, intervenute telefonicamente, e da Mara Venier e Fiorello, che hanno partecipato con un ...

Stefano Coletta - Direttore di Rai 3 - a Blogo : "Tornano Serena Dandini con Assemblea generale e Raffaella Carrà in una chiave di interazione ancora più pop" : A margine della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione, abbiamo incontrato Stefano Coletta, il Direttore di Rai 3, rete che, negli ultimi mesi, ha ottenuto sempre maggiore riscontro e affezione da parte del pubblico. Il Direttore conferma il ritorno di alcuni titoli che hanno esordito recentemente e qualche altra interessante novità in programma:prosegui la letturaStefano Coletta, Direttore di Rai 3, a ...

Presentazione Palinsesti Rai 2019/2020 in diretta. Raffaella Carrà aggiunge le sorprese ad A Raccontare Comincia Tu - su Rai Storia un film documentario su Mike Bongiorno : Palinsesti Rai Quest’anno si è fatta attendere più del solito. La Presentazione dei Palinsesti Rai è ora però imminente e DavideMaggio.it è pronto a raccontarvi in diretta minuto per minuto novità e conferme della nuova stagione del servizio pubblico. Al Portello, a Milano, saranno presenti i volti noti di Viale Mazzini e il top management guidato dall’amministratore delegato Fabrizio Salini. Si inizia alle 12. Presentazione dei ...

Raffaella Carrà - A raccontare comincia tu confermato : ecco quando torna : Raffaella Carrà, confermato il format di Rai 3 A raccontare comincia tu Raffaella Carrà ha fatto il suo ritorno in tv in prima serata e sulla Rai solo qualche mese fa con il nuovo format “A raccontare comincia tu“. Tanti gli ospiti che la conduttrice ha voluto nel suo show, dal calciatore Leonardo Bonucci, e […] L'articolo Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu confermato: ecco quando torna proviene da Gossip e Tv.

Buon compleanno Raffaella Carrà - Capello - Montella… : Buon compleanno Raffaella Carrà, Capello, Montella… …Emanuele Coen, Toni Cosenza, Tommaso Giulini, Paul Mccartney, Nicola Signorello, Adelmo Eufemi, Stefano Folli, Carlo Trigilia, Flavio Tosi, Marcella Bella, Isabella Rossellini, Isotta Ingrid Rossellini, Antonella Boralevi, Giancarlo Loquenzi, Walter Magnifico, LaLaura, Dario Cassini, Alberto Simonelli, Stefano Esposito, Emiliano Coltorti, Marta Cecchetto, Matteo Musso, Andrea Manucci, ...

Raffaella Carrà - storia di un'icona e 10 motivi per amarla : 10 motivi per amare Raffaella Carrà, che oggi compie 76 anni10 motivi per amare Raffaella Carrà, che oggi compie 75 anni In Italia sono pochi i personaggi che sono riusciti nell'impresa di fare la storia in più di un campo dello spettacolo e che hanno toccato vette irraggiungibili nella cultura pop del Paese: tra queste creature mitologiche, senza dubbio la regina è Raffaella Carrà. Proprio lei, al secolo Raffaella Maria Roberta Pelloni, per ...

Palinsesti Rai 2019 : tra Cuccarini a «La Vita in diretta» e il ritorno di Raffaella Carrà :

Raffaella Carrà : in Spagna arriva il musical con le sue canzoni :