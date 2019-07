Questo gioco dei Pokémon chiuderà i server il 31 ottobre 2019 | colpa di Pokémon Masters?

Questo controller personalizzato vi consente di ragequittare un gioco semplicemente usando...del sale da cucina : Supponiamo che stiate giocando ad un videogioco con altre persone e l'avversario di turno comincia ad uccidervi numerose volte prendendovi di mira. Ovviamente l'istinto vi dice di far volare quel controller fuori dalla finestra, ma a quanto pare un giocatore è riuscito a trovare una soluzione molto meno dispendiosa ai ragequit.Come riporta Dualshockers, su YouTube è apparso il video di Eric Heckman, famoso per le sue strambe ma efficaci ...

Elon Musk : "potremmo essere il videogioco di qualcuno in Questo momento" : In occasione dell'ultima giornata dell'E3 2019, anche Elon Musk ha trovato spazio sul palco della più importante fiera videoludica al mondo, riporta Engadget. In occasione di un panel tenuto in compagnia anche di Todd Howard, il celebre imprenditore nonché CEO di Tesla e SpaceX ha svelato l'origine della sua passione per la tecnologia: "Il motivo per cui mi sono interessato alla tecnologia sono i videogiochi. Probabilmente non avrei iniziato a ...

