Quadarella conquista l' argento mondiale negli 800 stile libero

Nuoto - Mondiali 2019. Simona Quadarella e un podio da (ri)conquistare nei 1500 : inizia l’avventura della romana : Simona Quadarella ci riprova e stavolta non potrà scendere in acqua con la leggerezza e la spensieratezza di Budapest. Dal giorno del bronzo meraviglioso conquistato sulle rive del Danubio, sono passati almeno tre ori continentali, alcune medaglie in vasca corta, record su record e miglioramenti continui che hanno fatto della mezzofondista romana un punto di riferimento mondiale per la specialità. Questo significa anche aspettative e ...