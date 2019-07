Porto Rico | governatore si dimette a seguito di frasi omofobe | anche contro Ricky Martin

Porto Torres - incendio ex fabbrica di vernici. Sindaco : “Pericolo inquinamento. Non uscite di casa” : Un grosso incendio è scoppiato questa mattina poco prima dell’alba nella zona industriale di Porto Torres (Sassari) da dove si leva un’alta colonna di fumo nero e denso. Le fiamme sono divampate nell’ex stabilimento Inversol, che fino a poco tempo fa produceva vernici, e nell’impianto di stoccaggio e smaltimento rifiuti industriali della ditta “È Ambiente“. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Per il ...

Cinque risposte sul gran scandalo delle intercettazioni a Porto Rico : Ha annunciato le sue dimissioni a partire dal 2 agosto “alle 5 della sera” il governatore di Porto Rico Ricardo “Ricky” Rosselló, dopo 12 giorni di proteste che lunedì avevano mandato in piazza mezzo milione di persone. Una cifra record, per un’isola che ha 3,7 milioni di abitanti. A scatenare la

Barbano : Il fragile rapPorto Conte-Inter. Chi ricostruisce non abbatte le fondamenta : Quella di Antonio Conte all’Inter sembra essere una “coabitazione dialettica, se non problematica”. E’ il giudizio che dà del rapporto tra il nuovo tecnico e il club nerazzurro, sul Corriere dello Sport, il vicedirettore Alessandro Barbano, “Se le parole hanno un senso, quelle pronunciate ieri dal tecnico leccese esprimono una presa di distanze netta dagli esiti del mercato nerazzurro”. Conte deluso e ...

Trappola mortale a Portoferraio : le vittime sono Silvano Pescatori e Grazia Mariconda : Una tragedia ha fortemente scosso Portoferraio. Un boato ha turbato la quiete della notte. Una palazzina di due piani è

Le più grandi proteste della storia recente di Porto Rico : Nelle scorse ore migliaia di persone hanno protestato a San Juan, capitale di Porto Rico, per chiedere le dimissioni del governatore Ricardo Rosselló a seguito di uno scandalo che lo vede coinvolto per alcuni messaggi sessisti e omofobi scambiati con i suoi collaboratori. I manifestanti, dopo aver bloccato la principale autostrada dell’isola, hanno sfilato in una protesta pacifica, che solo nel corso della notte è sfociata in scontri più ...

Risorse per il trasPorto in agricoltura a Taranto da parte di Faila Ebat : Taranto. L’Ente Bilaterale Agricolo Faila Ebat della provincia di Taranto rende noto che ha pubblicato il bando per un contributo

Multe non pagate e ricorso perso : stop al raddoppio dell’imPorto : Multe non pagate e ricorso perso: stop al raddoppio dell’importo Addio al raddoppio delle Multe non pagate dopo il ricorso? La novità è prevista nella riforma del Codice della Strada e sarebbe un cambiamento piuttosto rilevante per gli automobilisti che intendono fare ricorso, ancora oggi disincentivati proprio dalla possibilità di vedersi raddoppiato l’importo della sanzione nel caso in cui il ricorso venga respinto. La novità non è ...

Multa finestrino auto aperto : imPorto - ricorso e cosa dice la legge : Multa finestrino auto aperto: importo, ricorso e cosa dice la legge È risaputo che le regole del Codice della Strada vanno rispettate, in caso contrario l’ipotesi Multa è molto concreta. Forse però non tutti sanno che il Codice della Strada prevede una specifica norma, la quale mira a sanzionare tutti quei casi in cui un automobilista poco accorto lascia aperto il finestrino della propria macchina, dopo averla parcheggiata. Vediamo ...