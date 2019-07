Ponza | vacanza con la famiglia per Carlo Cracco Bagni e cena esclusiva | ecco dove ha

Fonte : leggo

(Di sabato 27 luglio 2019)si concede qualche giorno di relax sull'Isola di. L'ex giudice di Masterchef è infatti arrivato ada qualche giorno insieme alla moglie e ai figli, in uno...

JTurandot : RT @leggoit: Carlo Cracco con il proprio yacht in vacanza a Ponza con la famiglia - leggoit : Carlo Cracco con il proprio yacht in vacanza a Ponza con la famiglia - JTurandot : RT @leggoit: Carlo Cracca in vacanza in barca a Ponza. -