PES 2020 | stretti nuovi accordi in Brasile | altro duro colpo per FIFA 20

Juventus in PES 2020 e Piemonte Calcio in FIFA 20? Adam Bhatti parla della questione esclusive : L'annuncio dell'accordo in esclusiva tra eFOOTBALL PES 2020 e la Juventus e il fatto che in FIFA 20 la squadra più tifata in Italia si chiamerà Piemonte Calcio sta inevitabilmente facendo discutere ponendo molta enfasi sulla questione contenuti esclusivi, una battaglia che i due titoli calcistici combattono da diversi anni ma che in questi giorni ha attirato l'attenzione di moltissimi appassionati.Sulla questione è intervenuto anche Adam Bhatti, ...

eFootball PES 2020 : primo video gameplay con la Juventus e le PES Legends : Il 10 settembre, PES 2020 sarà pronto per incantare tutti i fan del calcio virtuale. E lo farà, sia in edizione fisica che digitale, su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per un titolo che come accade ormai ogni anno dovrà scontrarsi a muso duro con l'evoluzione del franchise FIFA, che porta la firma degli sviluppatori di EA Sports e del publisher Electronic Arts. Due colossi del pallone poligonale che metteranno in campo diverse e interessanti ...

La Juve sceglie eFooball PES 2020 - editoriale : Con una mossa a sorpresa Juventus e Konami hanno annunciato ieri di aver stretto un accordo di esclusiva. Questo vuol dire che dalla prossima stagione il logo, le magliette e lo stadio dei campioni d'Italia saranno presenti solo in eFootball PES 2020. EA Sports FIFA 20, l'acerrimo rivale della simulazione giapponese, dovrà accontentarsi della rosa ufficiale. Questo vuol dire che Ronaldo e compagni saranno presenti anche nel nuovo capitolo del ...

eFootball PES 2020 : KONAMI sigla un accordo con la Juventus FC : KONAMI Digital Entertainment B.V. ha annunciato la finalizzazione di un accordo di collaborazione esclusiva con la Juventus FC, squadra conosciuta in tutto il mondo e attuale campione d’Italia. La partnership tra KONAMI e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l’utilizzo esclusivo all’interno di un videogioco di calcio della Juventus FC, inclusi il nome della squadra, lo stemma e i kit ...

Il videogioco PES 2020 avrà in esclusiva nome - logo - maglia e stadio della Juventus; su FIFA ci sarà il “Piemonte Calcio” : La Juventus ha annunciato di aver firmato un accordo con la casa di produzione di videogiochi Konami – che produce il famoso gioco di calcio PES – per concedere in esclusiva i diritti sul proprio nome, sul logo, sulla maglia

Juventus - siglato accordo con Konami : Pjanic testimonial di copertina di Efootball PES 2020 : La Juventus torna su Pes. Dopo qualche anno di ‘assenza’, e la partnership con la Electronic Arts e la saga targata Fifa, la squadra bianconera sigla un accordo (si vocifera milionario), con la software house Konami per diventare protagonista di Efootball Pes 2020. testimonial di copertina sarà Miralem Pjanic, mentre saranno presenti in esclusiva sia l’Allianz Stadium, riprodotto nei minimi dettagli, che il nome ufficiale ...