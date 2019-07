Perugia | il dramma di Riccardo | 14enne morto durante un campo estivo | mistero sulle cause

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019)romano in vacanza con ila Lidarno (antica frazione di) ènella notte tra mercoledì e giovedì. Il ragazzino, già il giorno prima, aveva detto di non sentirsi troppo bene. Ancora unledel decesso. La Procura, ha già aperto un fascicolo e nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia che chiarirà cosa è accaduto. Vacanza in agriturismo Sarebbe dovuta essere una vacanza in mezzo alla natura, un'occasione per praticare tante attività sportive all'aria aperta, per migliorare la conoscenza delle lingue e, soprattutto, per divertirsi con gli amici, ma pered i suoi genitori, quel campusorganizzato da una cooperativa di Roma, si è trasformato in una terribile tragedia. L’adolescente, infatti, èpochi giorni dopo il suo arrivo nell'agriturismo di Lidarno, per motivi ancora da accertare. Ilmercoledì aveva ...

