Pépé al Napoli | Repubblica | “Così ADL ha messo insieme il colpo | la strategia”

Repubblica : Pépé - l’affare più costoso della storia del Napoli - ma non una follia : De Laurentiis ha giocato in maniera totalmente differente dalle sue solite regole per l’affare PèPè, lo sottolinea oggi la Repubblica, come aveva fatto anche ieri in radio Biasin. È proprio il presidente del Napoli, la variabile diversa in questa trattativa. Per Pépé sono pronti sul piatto 60 milioni cash più Ounas, un’operazione da 85 milioni, una cifra mai spesa dal Napoli. Dopo il summit a Dimaro si attendono le decisioni prese ...

Calciomercato 27 luglio sabato : Chiesa-Juve - nuove conferme. Pepè-Napoli - è fatta. Inter - via anche Politano? : Calciomercato 27 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi sabato 27 luglio. JUVENTUS– Chiesa resta il primo obiettivo offensivo per la Juventus. 70 milioni le richieste viola, richieste che la Juventus potrebbe soddisfare cedendo Dybala e incassando circa 70-80 milioni di euro. Inter– Lukaku si avvicina: la sensazione è che Marotta e Ausilio proveranno l’affondo […] L'articolo Calciomercato 27 luglio sabato: Chiesa-Juve, ...

Calciomercato Napoli News/ Su Pepe c'è l'Arsenal e James Rodriguez... - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, oggi 27 luglio 2019: l'affare Nicolas Pepe si potrebbe chiudere presto. Discordanti le voci sul futuro di James Rodriguez

Pépé-Napoli - Pedulla : “Difficile che salti per le commissioni. Ecco quando si entrerà nel vivo” : Pépé-Napoli, Pedulla: “Difficile che salti per le commissioni. Ecco quando si entrerà nel vivo”. Pépé-Napoli, Pedulla: “Difficile che salti per le commissioni. Ecco quando si entrerà nel vivo”. Problema commissioni agli agenti e una piccola differenza tra domanda e offerta per l’ ingaggio. Sono i due nodi da sciogliere per portare Nicolas Pépé alla corte di Carlo Ancelotti. Ne parla l’ esperto di ...

Mercato Napoli - James trattativa che va avanti - non esclude Pépé” : Giorni di Mercato caldissimi a Napoli, dove i tifosi attendono il grande colpo: la notizia del presunto accordo con il Lille per Pépé ha scaldato gli animi azzurri, ma la pista James Rodriguez non sembra comunque definitivamente chiusa. L’arrivo di Pépé al Napoli per la cifra record di 80 milioni potrebbe non precludere l’acquisto di James Rodriguez, per il quale la trattativa con il Real Madrid va avanti ormai da settimane. Il ...

Icardi Juventus : c’è solo la Juve per l’argentino - il Napoli ha in mano Pepè : Icardi Juventus: il Napoli piazza l’acquisto di Pepè, come confermato dal Presidente del Lille, che ha reso noto ufficialmente l’accordo con la società partenopea per 80 milioni di euro. “A Pepé l’anno scorso chiedemmo di restare, con la promessa che lo avremmo ceto in questa sessione di mercato. Abbiamo ricevuto offerte che ci soddisfano economicamente […] More

Rovera : “Pépé era corteggiato da United e Bayern. Per lui il Napoli è una scelta di serie b” : Ai microfoni di Radio Marte ha parlato Simone Rovera, esperto della Ligue 1 a proposito della trattativa in corso tra Napoli e Lilla per Nicolas Pépé. Rovera ha spiegato che fino a poche settimane fa l’attaccante, che sapeva di dover essere venduto dal club, pensava che le trattative in corso per la sua cessione riguardassero squadre come lo United o il Bayern, ma non altre squadre. Nelle ultime settimane, poi, l’unico club ad aver ...

Calciomercato Napoli - il presidente del Lille allo scoperto : “soddisfatte le nostre richieste per Pépé” : Il presidente del Lille ha parlato della situazione Pépé, confermando come il Napoli abbia soddisfatto le proprie richieste economiche Il Napoli continua a insistere per Nicolas Pépé, l’attaccante ivoriano è ormai l’obiettivo principale per l’attacco azzurro. Nella giornata di ieri è andato in scena a Dimaro un incontro tra l’entourage del giocatore e i dirigenti del Napoli, utile per capire la possibilità di ...

Calciomercato 26 luglio venerdì : Dybala-Tottenham - maxi offerta da 90 milioni. Cagliari - torna Nainggolan? Napoli-Pepè - ci siamo! : Calciomercato 26 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 26 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dal “Daily Mail” il Tottenham sarebbe pronto a presentare un’offerta cash da 90 milioni di euro ai bianconeri per Paulo Dybala. Paratici potrebbe valutare il da farsi e aprire potenzialmente alla clamorosa cessione. In entrata occhi puntati su Chiesa […] L'articolo Calciomercato 26 luglio venerdì: ...

Pépé ad un passo dal Napoli - il presidente del Lille : “abbiamo accettato l’offerta” : Il Napoli si avvicina ad un grandissimo colpo di mercato, stiamo parlando dell’attaccante, Nicolas Pépé del Lille. L’accordo tra i club è stato raggiunto mentre manca ancora quello con il calciatore, la conferma arriva direttamente dal presidente Gerard Lopez, numero uno del Lille, in un’intervista a Tuttosport: “Sono arrivate molte proposte per Pépé e Leao. Al primo l’anno scorso chiedemmo di restare, con la ...

Calciomercato Napoli news/ Pepè : accordo a 80 milioni - i dettagli - ultime notizie - : Calciomercato Napoli news, trovato l'accordo fra gli azzurri e il Lille per Nicolas Pepé: un'intesa da 80 milioni, con contropartite e bonus

Napoli-Pépé - Gazzetta : “Spuntano due ostacoli - ma in casa c’è un ‘alleato’ prezioso” : Napoli-Pépé, Gazzetta: “Passi avanti ma spuntano due ostacoli…”. Il club azzurro sull’ astro nascente del calcio internazionale. Il blitz che ha portato proprio a Dimaro, in elicottero, gli agenti dell’ attaccante ivoriano. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato una svolta, probabilmente decisiva, a quello che diventerà il suo più grande investimento mai fatto in 15 anni di gestione del club azzurro. Come ...

Gazzetta : Pèpè-Napoli - De Laurentiis non intende 6 milioni di commissione perché più del 3% previsto : Dopo aver raggiunto l’accordo con il Lilla, il Napoli si appresta a chiudere anche con l’entourage do Nicolas Pèpè che è stato ricevuto ieri a Dimaro da presidente De Laurentiis, l’amministratore delegato Chiavelli e il diesse Giuntoli. Summit di 3 ore per discutere dell’ingaggio di Nicolas e della commissione per gli agenti, ed è proprio su quest’ultimo punto che De Laurentiis ha sollevato ...

Pépé-Napoli - Il Mattino : “Fumata non ancora bianca - ma nelle prossime ore…” : Pépé-Napoli, Il Mattino: “Fumata non ancora bianca, ma nelle prossime ore…” Pépé-Napoli, Il Mattino: “Fumata non ancora bianca, ma nelle prossime ore…”. Trattativa in corso tra il Napoli ed i procuratori dell’ attaccante ivoriano del Lille. Ieri il club azzurro nelle sue alte sfere si è seduto al tavolo con gli agenti di Pépé per discutere ogni dettaglio del possibile trasferimento alla corte del ...