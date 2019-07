Pedullà | Gli intrighi del calciomercato potrebbero favorire il Napoli per Icardi

Pedullà annuncia : “Pépé ha detto sì al Napoli. Il Lille anche : i dettagli” : Pedullà: “Pépé ha detto sì al Napoli. Il Lille anche” Pedullà annuncia: “Pépé ha detto sì al Napoli. Il Lille anche: i dettagli”. Si delinea il colpo in attacco da parte del club azzurro. Stiamo parlando di Nicolas Pépé, attaccante ivoriano del Lille, più volte accostato al club partenopeo nel corso di queste settimane. La svolta è arrivata ieri, quando a Dimaro è atterrato l’ elicottero con a bordo gli agenti ...

Pedullà : Mendes spariglia e offre James al Milan : Abbiamo più volte sottolineato che sia Mendes che muove i fili sottili dell’affare James Rodriguez. Nonostante l’attenzione sulle questioni tra le due società, chi può davvero decidere il futuro del colombiano è il suo potentissimo agente. E secondo Alfredo Pedullà, proprio in queste ore Mendes avrebbe deciso di cambiare le carte in tavola sulla trattativa. Avrebbe infatti offerto James Rodriguel al Milan. Lo stesso giornalista lo ...

Svolta Icardi - Pedullà : “Il Napoli ha il si del giocatore - ora tratta con l’Inter”. I dettagli : Svolta Icardi, Pedullà: “Il Napoli ha il si del giocatore, ora tratta con l’Inter” Svolta Icardi, Pedullà: “Il Napoli ha il si del giocatore, ora tratta con l’Inter”. Passi avanti nella trattativa per portare l’ attaccante argentino alla corte del tecnico Carlo Ancelotti. Il club partenopeo ha incassato il si del giocatore attraverso il suo entourage ed ora non resta che trattare con l’ Inter ...

Pedullà : “Sfida Milan-Napoli per Veretout - dipende da un dettaglio. Due club per Hysaj” : Pedullà: “Sfida Milan-Napoli per Veretout, dipende da un dettaglio. Due club per Hysaj” Pedullà: “Sfida Milan-Napoli per Veretout, dipende da un dettaglio. Due club per Hysaj”. È corsa a due quindi per il centrocampista francese in uscita dalla Fiorentina. Il Napoli, dopo la partenza di Diawara e quella probabile di Marko Rog, vuole assicurarsi il giocatore per colmare il vuoto creatosi in mediana. E poi la ...

Pedullà annuncia : “Manolas al Napoli e Diawara alla Roma”. I dettagli : Pedullà annuncia: “Manolas al Napoli e Diawara alla Roma”. I dettagli Pedullà annuncia: “Manolas al Napoli e Diawara alla Roma”. I dettagli. Operazione in via di chiusura tra i due club che sono ad un passo dal chiudere la trattativa che porta il difensore greco alla corte di Ancelotti, mentre il centrocampista giungano si trasferirà alla Roma. Il Napoli guidi rimpiazza subito Raul Albiol che ieri, stando a quanto ...

Pedullá annuncia : “Quasi fatta per la prima cessione in casa Napoli - i dettagli” : Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito ufficiale rivela che la trattativa per portare Hysaj a Madrid sponda colchoneros è entrata nel vivo : “Elseid Hysai si sposa domani in Albania e molto presto avrà notizie molto importanti per il suo futuro. L’ Atletico Madrid avrebbe alzato la proposta al Napoli, arrivando ai 20 milioni, cifra che il club di De Laurentiis ritiene giusta o quasi per la ...

Pedullà : L’anno scorso il Chelsea annunciò Sarri il 13 luglio. Siamo in anticipo : Alfredo Pedullà scrive sul Corriere dello Sport oggi, in questa che più che un’attesa, sembra oramai una lenta agonia, verso l’annunzio del successore di Massimiliano Allegri. Pedullà, sempre molto vicino all’ambiente di Maurizio Sarri, ricorda come l’estate scorsa il Chelsea arrivò a chiudere con tecnico solo il 13 luglio. Siamo dunque ampiamente in anticipo e non c’è da allarmarsi se la Juve è ancora senza un ...