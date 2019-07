Papa Francesco | dolore per lo straziante lutto che colpisce il Vaticano | Per te ora

Papa Francesco "vuole vendere il Vaticano. Poi con il ricavato..." : bomba atomica sul Pontefice : Quella che è una vera e propria bomba, Il Tempo, la sgancia in un boxino nella rubrica "Veleni in Piazza", dove si dà conto di retroscena, voci e indiscrezioni tra politica e potere. La bomba riguarda Papa Francesco e il Vaticano, tutto. Già, perché sul quotidiano diretto da Franco Bechis si legge:

Alcamo - dopo Francesco muore a 9 anni anche il fratello Antonino : il papà guidava sotto cocaina e aveva postato un video : Alla guida dell'auto c'era il padre che, pochi istanti prima dell'incidente, aveva postato un video su Facebook. Le analisi del sangue hanno confermato la positività alla cocaina

Francesco Facchinetti smentisce la rottura con Irama dopo la strigliata di papà Roby e tuona : “Sono c***i miei” : Francesco Facchinetti smentisce la rottura con Irama dopo che papà Roby l'ha rimproverato per i toni impiegati in una delle tante Stories pubblicate in questi giorni, nelle quali ha minacciato un ex amico di avere intenzione di fargliela pagare per il resto dei suoi giorni. Stando a quanto accaduto nelle ore scorse, quest'amico dovrebbe essere il cantautore Irama, già nella scuderia della NewCo, che ha postato una sua foto col dito medio ...

Francesco Facchinetti - papà Roby sgrida il figlio e lui fa marcia indietro : “Nessuna rottura con Irama e comunque sono ca**i miei” : Attimi di panico ieri per alcune stories di Francesco Facchinetti. Tutto nasce da uno sfogo amaro del manager e speaker radiofonico sulle stories di Instagram. Prima parla direttamente ai The Kolors ed Elodie complimentandosi per il Disco di Platino del singolo “Pensare male”. “Fare il mio mestiere è diventare una sorta di fratello maggiore e un compagno di viaggio. – rivela – Può succedere di tutto si passano momenti belli e ...

Così Papa Francesco lancia la sfida al capitalismo occidentale : Francesco Boezi Papa Francesco, nel corso della prossima primavera, presiederà un evento internazionale ad Assisi: nasce una nuova dottrina economica. Papa Francesco sta promuovendo un nuovo patto sociale sull'economia. L'evento organizzato ad Assisi per il prossimo marzo, anche se non è ancora un argomento di stretta attualità, testimonia come il pontefice della Chiesa cattolica intenda contrastare quelle che ritiene distorsioni del ...

Papa Francesco - nel 2005 il clamoroso rifiuto a Ratzinger : Vaticano - il "no" che spiega molte cose : Una pesantissima rivelazione sul passato di Papa Francesco. Rivelazione che arriva dal prete argentino padre Fernando Miguens, che ha conosciuto Papa Francesco quando era cardinale a Buenos Aires, il quale afferma che nel 2005, l’allora Papa Benedetto XVI aveva offerto a Bergoglio la posizione di Se

Sbarco sulla Luna - Papa Francesco : “L’uomo ha realizzato un sogno straordinario - ora verso traguardi maggiori” : “Cinquant’anni fa come ieri l’uomo mise piede sulla Luna, realizzando un sogno straordinario. Possa il ricordo di quel grande passo per l’umanità accendere il desiderio di progredire insieme verso traguardi ancora maggiori: più dignità ai deboli, più giustizia tra i popoli, più futuro per la nostra casa comune“: lo ha dichiarato oggi Papa Francesco, dopo aver recitato l’Angelus in piazza San Pietro, ricordando ...

Papa Francesco - i ministeri in Vaticano ai laici : picconata alla tradizione - rivolta contro il Pontefice : Torna a martellare su un suo vecchio pallino, Papa Francesco, ovvero la riforma della Curia romana. Pallino che coltiva da poco dopo il Conclave in cui fu eletto: come ricorda Il Giornale, Bergoglio mise in piedi un consiglio formato da nove cardinali, che dopo una serie di vicissitudini sono divent

Raffaella Fico Paparazzata in pubblico con Francesco l’ex di Paola Caruso : La showgirl Raffaella Fico dopo la fine della storia d’amore con Alessandro Moggi avrebbe trascorso un weekend romantico con Francesco, ex compagno di Paola Caruso. Come rivela il settimanale “Chi,” Alessandro Moggi, si starebbe già consolando tra le braccia della politica Elvira Savino. Invece Raffaella Fico si sta facendo paparazzare anche in pubblico con Francesco, con il quale ha appena trascorso qualche giorno di relax nella città di ...

Vaticano - Papa Francesco : la Chiesa non paga i 5 miliardi di Ici? Quanti soldi incassa dagli italiani : Tempo di manovra e, come ogni anno, tempo di "Ici del Vaticano". Mentre Papa Francesco può gioire per il miliardo di euro approssimativamente incassato nel 2019 con l'8 per mille per effetto delle donazioni dei contribuenti italiani (volontarie o "ignare"), allo Stato italiano mancano viceversa gli

Papa Francesco - la Orlandi e il cimitero teutonico - l'ultimo mistero : il vero confine tra Vaticano e Italia : Le tombe vuote delle principesse del cimitero teutonico, oltre che aggiungere mistero alla scomparsa di Emanuela Orlandi, hanno anche "scoperchiato" un nodo irrisolto tra Vaticano e Italia, quello dei confini geografici tra i due Stati. "Sarà una sorpresa - sottolinea Italia Oggi -, ma il teutonico

Auto con papà e due figli a bordo si ribalta. Francesco e Antonino muoiono a 13 e 9 anni : Un ragazzo di 13 anni, Francesco Provenzano, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sull’Autostrada A/29, all’altezza di Alcamo (Tp). Era su una Bmw che si è ribaltata. Alla guida dell’Automobile c’era il padre Fabio, 34 anni, rimasto gravemente. Dopo il ricovero in ospedale in gravissime condizioni anche il figlio più piccolo, Antonino di 9 anni, è deceduto.Il piccolo era stato ...

