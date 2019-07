Pallanuoto | Mondiali 2019 | Croazia-Ungheria 10-7 I balcanici conquistano la medaglia di

Fonte : oasport

(Di sabato 27 luglio 2019) Il bronzo aidiva alla, che batte per 10-7 l’al termine di una battaglia che vede 34 superiorità numeriche più tre rigori e due doppie, con cinque definitive per l’e tre per la. Nella finale per il quinto posto la Serbia supera l’Australia per 13-9, mentre per la settima piazza la Grecia batte la Germania per 11-6. Nel primo quartosubito in vantaggio in apertura con Hárai, ma laimpatta immediatamente con Lončar e poi passa in vantaggio con Joković. Nel secondo periodo bisogna attendere metà tempo prima del pari di Vámos, ma a ruota arriva l’immediata risposta di Joković, che firma la personale doppietta. Hárai guadagna il penalty, Manhercz batte Bijač con una bordata sotto l’incrocio, ma il pari dura poco, dato che a rimorchio Miloš firma il 4-3 con cui si va al riposo. In apertura di ...

