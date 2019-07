Pallanuoto | l’Italia è campione del mondo | il Settebello travolge la Spagna 10-5 e vince

Settebello campione del mondo! L’Italia di Pallanuoto batte la Spagna in finale : 8 anni dopo - il Mondiale è ancora azzurro : Il Settebello supera la Spagna nella finale dei Mondiali di pallanuoto 2019: l’Italia torna campione del mondo a 8 anni da Shanghai 2011 azzurro il cielo di Gwangju come l’acqua della piscina della Nambu Universiy, teatro che ha incoronato l’Italia campione del mondo di pallanuoto! Il Settebello ha completato un cammino strepitoso all’interno della kermesse sudcoreana, eliminando un’avversria dopo ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Settebello - appuntamento con la storia. L’Italia sfida la Spagna nella finale - a caccia del quarto titolo : Un’impresa eccezionale quella della semifinale, dalla quale bisogna ripartire, senza cullarsi troppo sulla medaglia agguantata e sul pass olimpico per Tokyo 2020 conquistato in anticipo. A dirlo è anche il commissario tecnico Sandro Campagna, pochi minuti dopo il miracolo con l’Ungheria: “Esserci qualificati per l’Olimpiade rappresenta un grandissimo risultato, ma vincere l’oro mondiale avrebbe un sapore ...

Settebello show a Gwangju : l’Italia della Pallanuoto maschile ritrova la finale iridata dopo 8 anni : E’ festa azzurra a Gwangju: il Settebello torna in una finale mondiale dopo 8 anni di assenza. Battuta l’Ungheria 10-12 Un match importantissimo, questa mattina, ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju. Il Settebello è sceso in vasca per sfidare la tostissima Ungheria nella semifinale iridata, che oltre a regalare il pass per la finalissima Mondiale, assegna anche la carta olimpica. Un match strepitoso per il Settebello che ha ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : tutti i risultati di martedì 23 luglio. L’Italia supera la Grecia - ora contro l’Ungheria per andare a Tokyo 2020 : Giornata dedicata ai quarti di finale per i Mondiali di Pallanuoto di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello supera in una partita tiratissima la Grecia per 7-6 e vola in semifinale, dove gli azzurri si giocheranno la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nelle altre gare di giornata la Spagna batte la Serbia per 12-9 ed andrà a giocarsi il pass olimpico con la Croazia, che soffre ma supera la Germania per 10-8. Infine ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di lunedì 22 luglio. L’Ungheria elimina l’Italia : Giornata dedicata ai quarti di finale per i Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: il Setterosa cede per 6-7 all’Ungheria e vede esaurirsi il sogno iridato e la seconda possibilità di raggiungere la carta olimpica, destinata alla vincitrice, o, in caso di trionfo degli USA, alla finalista perdente. Nelle altre gare di giornata gli USA demoliscono la Grecia 15-5 ed andranno a giocare una semifinale extraeuropea con ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : tutti i risultati di domenica 21 luglio. Agli ottavi la Grecia batte gli USA : ora l’Italia : Giornata dedicata Agli ottavi di finale per i Mondiali di Pallanuoto di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello, vincitore del Girone D, è passato direttamente ai quarti, ed ora conosce il nome della sua sfidante al prossimo turno: si tratta della Grecia, che oggi ha superato gli USA per 11-9. Negli altri incontri odierni l’Australia ha battuto a sorpresa il Montenegro per 13-11 ai rigori dopo il 9-9 dei regolamentari, ed ora sfiderà ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di sabato 20 luglio. Agli ottavi facile successo dell’Ungheria - che sfiderà l’Italia : Giornata dedicata Agli ottavi di finale per i Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: il Setterosa, vincitore del Girone D, è passato direttamente ai quarti, ed ora conosce il nome della sua sfidante al prossimo turno: si tratta dell’Ungheria, che oggi ha superato la Nuova Zelanda per 17-6. Negli altri incontri odierni l’Olanda ha battuto il Canada per 5-4 ed ora sfiderà la Spagna nel match che designerà la ...

Mondiali Nuoto 2019 – L’Italia di Pallanuoto femminile schianta la Cina 14-6 e vince il Girone D : azzurre ai quarti : Successo convince per L’Italia femminile di pallaNuoto che batte 14-6 la Cina e vince il Girone D: le ragazze azzurre qualificate direttamente ai quarti dei Mondiali di Nuoto 2019 Dopo la vittoria sul Giappone nel match inaugurale dei Mondiali di Nuoto 2019, L’Italia di pallaNuoto femminile torna in vasca per la seconda partita del Girone contro la Cina. Prestazione strepitosa del Setterosa che ottiene una netta vittoria e il pass per ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : all’Italia serve un pari con la Cina per andare ai quarti : Trentadue minuti di gioco per andare a prendersi i quarti di finale: è questo l’obiettivo che domani, nella primissima mattina italiana avrà la Nazionale di Pallanuoto femminile, impegnata ai Mondial di Gwangju. Sarà un’alba che si tingerà di Setterosa? Lo sapremo dalle ore 5.30, momento in cui scatterà la sfida con la Cina. All’Italia basterà un punto contro le asiatiche per certificare il primato nel Girone D, ...

Universiadi 2019 - l’Italia della Pallanuoto maschile vince il 15° oro azzurro : Si chiudono nel migliore dei modi le Universiadi 2019 per l'Italia. Gli azzurri della pallanuoto maschile hanno battuto nella cornice della piscina Scandone di Napoli gli Stati Uniti, vincendo così la medaglia d'oro. Un successo che impreziosisce lo score dei nostri portacolori nella kermesse giunta ormai al termine, per un'Italia che chiude con 15 ori e 44 medaglie complessive.Continua a leggere

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Argento per l’Italia nella Pallanuoto femminile - gli azzurri del volley si giocano l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21.07 volley – Siamo nel secondo set della finale per l’oro tra Italia e Polonia. azzurri meglio rispetto al primo ma comunque sotto 11-8 al momento. 21.03 pallanuoto femminile – Finisce qui. Medaglia d’Argento per l’Italia. Le azzurre vengono sconfitte in finale 8-7 dall’Ungheria, giocando una buona partita e centrando comunque un ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : l’Italia travolge la Russia e vola in finale - azzurri a caccia dell’oro : L’Italia ha demolito la Russia con un roboante 14-6 (4-1, 3-2, 3-0, 4-3) e si è così qualificata alla finale del torneo di Pallanuoto maschile alle Universiadi 2019. Gli azzurri si sono scatenati a Napoli e hanno staccato il pass per l’atto conclusivo che giocheranno domani (ore 13.00) contro la vincente di USA-Ungheria, i ragazzi di Alberto Angelini andranno a caccia della medaglia d’oro. La nostra Nazionale è stata trascinata ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - l’Italia sogna negli sport di squadra con volley e Pallanuoto donne - Settebello in vantaggio 4-1 nella semifinale contro la Russia dopo il primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 12.19 pallanuoto – Gran parata di Pellegrini! 12.18 pallanuoto – Iniziato il secondo quarto! 12.15 pallanuoto – Finisce il primo quarto! 12.14 pallanuoto – 4-1 ITALIA! Bellissima azione degli azzurri, segna da distanza ravvicinata Spione! 12.12 pallanuoto – Pellegrini para un tiro da lontano della Russia, poi Alesiani manda sul palo una ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - l’Italia sogna negli sport di squadra con volley e Pallanuoto donne - in acqua il Settebello nella semifinale contro la Russia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 12.08 pallanuoto – Pareggio della Russia con Bychov, 1-1. 12.06 pallanuoto – ITALIA IN VANTAGGIO! Gol di Alesiani! 12.03 pallanuoto – Palo di Di Martire e poi il portiere russo para una conclusione di Cannella! Che occasioni per il Settebello! 12.01 pallanuoto – E’ cominciata la partita! 11.59 pallanuoto – Italia e Russia in acqua per l’inizio della ...