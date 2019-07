Pallanuoto | l’albo d’oro dei Mondiali | 4 titoli per l’Italia | a -1 dal record della Serbia

Fonte : oasport

(Di sabato 27 luglio 2019) Campioni del Mondo diper la quarta volta nella storia. L’Italia chiude in bellezza la sua cavalcata trionfale a Gwangju, la Corea del Sud si è tinta d’oro per il Settebello che ha travolto la Spagna in Finale e ha così conquistato il quarto titolo iridatosua gloriosa storia: i ragazzi di Sandro Campagna sono stati semplicemente strepitosi in terra asiatica, dopo un girone eliminatorio più sofferto del previsto sono riusciti a scatenarsi nella fase a eliminazione diretta battendo nell’ordine la Grecia, l’acerrima rivale Ungheria e le Furie Rosse in un atto conclusivo davvero a senso unico. Figlioli e compagni hanno compiuto un’impresa straordinaria e sono saliti sul gradino più alto del podio a otto anni di distanza dall’ultima volta, il sigillo di Shanghai è rinverdito dall’apoteosi di Gwangju che si aggiunge alle affermazioni ...