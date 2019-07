Pallanuoto | la nazionale italiana vince il Mondiale in Corea | Settebello d’oro

Fonte : fanpage

(Di sabato 27 luglio 2019) Lai Mondiali diin. Dopo i successi del 1978, del 1994 e del 2011 gli azzurri trionfano indel Sud. La squadra guidata da Sandro Campagna in finale ha dominato contro la Spagna, sconfitta per 10 a 5. Con il c.t. Campagna fanno il bisFiglioli, Figari e Aicardi, campioni a Shanghai otto anni fa.

alessio_morra : Che meraviglia questo #Settebello, che travolge la #Spagna in una finale perfetta. L'#Italia vince per la 4a volta… - FFretta : E questa è una bellissima notizia! In tanto buio un lampo! Pallanuoto, la nazionale italiana vince il Mondiale in C… - AntoDamiano1996 : È un'immensa gioia, indescrivibile, poter dire che il mitico Settebello, la Nazionale Italiana di Pallanuoto, per l… -