Pallanuoto | il Settebello torna sul tetto del mondo dopo otto anni

Pallanuoto - quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo i Mondiali? Montepremi minimo per il Settebello : L’Italia si è laureata Campionessa del Mondo di Pallanuoto, il Settebello ha conquistato il quarto titolo iridato della sua gloriosa storia: oggi i ragazzi di Sandro Campagna sono semplicemente stati superlativi, hanno demolito la Spagna con un roboante 10-5 e hanno così potuto festeggiare a Gwangju (Corea del Sud). La nostra Nazionale torna sul tetto del Pianeta a otto anni di distanza dall’affermazione di Shanghai 2011, quarta ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Pietro Figlioli è il miglior giocatore della finalissima! Il palmares del capitano azzurro col Settebello : O capitano, mio capitano: Pietro Figlioli è il miglior giocatore della finale iridata! Il Settebello asfalta per 10-5 la Spagna nell’apoteosi azzurra della Pallanuoto maschile ed il capitano azzurro, calottina numero 4, si prende il titolo di MVP nella partita dove mette a referto la rete del 3-2 ad inizio secondo quarto, quella che dà il via alla fuga per la vittoria dei ragazzi di Sandro Campagna. Nato a Rio de Janeiro nel 1984, dapprima ...

Settebello da oro! L'Italia batte la Spagna 10-5 ed è campione del mondo di Pallanuoto : L’Italia vince la medaglia d’oro ai campionati del mondo di pallanuoto di Gwangju. Il Settebello domina in finale la Spagna per 10-5 in un match sempre guidato dalla squadra di Campagna. Le reti degli azzurri portano la firma di Echenique, Figlioli, Renzuto, Aicardi, Di Fulvio, Bodegas e Luongo e Dolce autori di una doppietta. Per l’Italia è la quarta medaglia d’oro conquistata nella rassegna iridata coreana, ...

Pallanuoto - Italia-Spagna 10-5 : le pagelle del Settebello. Del Lungo para tutto - Luongo decisivo - Echenique geniale : Ai Mondiali di Pallanuoto il Settebello batte la Spagna per 10-5 nella finalissima e torna sul tetto del mondo per la quarta volta nella sua storia, ad otto anni dal trionfo di Shanghai 2011. L’Italia di Sandro Campagna annichilisce i rivali iberici al termine di un torneo chiuso senza risultati diversi dalla vittoria. Andiamo a scoprire i voti del Settebello. LE pagelle DEL SETTEBELLO Del Lungo, 10: para un rigore sul 2-2 ed impedisce ...

Pallanuoto - il Settebello batte la Spagna e vince la medaglia d'oro : Il Settebello è campione del mondo dopo aver superato la nazionale spagnola per 10-5 ai mondiali di Gwangju, in Corea del Sud. La squadra di Sandro Campagna si aggiudica il quarto titolo della sua storia e torna a conquistare una medaglia d'oro che mancava dal 2011, a Shanghai, quando superò la Serbia per 8-7. Le altre vittorie risalgono all'edizione del 1978, in Germania, e quella casalinga, a Roma, del 1994. Una sfida quella con la Spagna che ...

Pallanuoto - il Settebello è in finale ai mondiali. Battuta la forte Ungheria : Grande prestazione della nazionale azzurra ai mondiali di Gwangju in Corea del Sud. Dopo la vittoria contro la Grecia ai quarti di finale, la squadra di Sandro Campagna ha superato in semifinale una delle squadre più forti al mondo: l'Ungheria. Ora la sfida con la sorpresa del torneo, la Spagna, capace di eliminare la Croazia, un'altra delle favorite alla vittoria del torneo. Dopo aver concluso il primo quarto soto per 4-2, l'italia ha saputo ...

Italia campione mondiale di Pallanuoto (dominata la Spagna 10-5). Perché si chiama Settebello : L’Italia ha vinto per la quarta volta il titolo mondiale di pallanuoto. La Nazionale allenata da Sandro Campagna ha battuto la Spagna per 10-5. Una partita dominata. I tre titoli li ha vinti nel 1978 a Berlino, nel 1994 a Roma e nel 2011 a Shanghai. Ha perso due volte in finale. L’ultimo oro olimpico degli azzurri (1992) arrivò proprio battendo la Spagna dopo tre coppie di supplementari. Uno per uno: chi sono i ragazzi Italiani che alle 11.30 ...

Pallanuoto - finale Italia-Spagna : 10-5 - il Settebello vince il suo quarto titolo mondiale. Festa azzurra in piscina : anche il ct Campagna in acqua : Trionfo azzurro, a 25 anni dall'impresa di barcellona '92. L'Italia è devastante contro la Spagna nella finale di Pallanuoto ai mondiali di Gwangju. E conquista...

Pallanuoto - CAMPIONI DEL MONDO! Settebello sul trono - distrutta la Spagna - quarto trionfo della storia! : E sono quattro. Quattro titoli per la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile: ai Mondiali di Gwangju (Corea del Sud) è festa tricolore! Il Settebello è campione del mondo. Dopo Cali 1975, Roma 1994, Shanghai 2011 arriva il trionfo in terra coreana. Una manifestazione iridata in pieno crescendo, giocata davvero al meglio, che Pietro Figlioli e compagni si sono aggiudicati con pieno merito. In finale non c’è davvero stata storia: a metà ...

LIVE Italia-Spagna 10-5 Pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : SETTEBELLO CAMPIONE DEL MONDO! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.33 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Buon proseguimento di giornata da campioni del mondooooooooooooo!!! Gli azzurri stanno festeggiando in acqua, è un delirio! Siamo campioni del mondo per la quarta volta, a -1 dal record della Serbia. Distrutta la Spagna 10-5! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL ...

Pallanuoto - l’Italia è campione del mondo : il Settebello travolge la Spagna 10-5 e vince l’oro : L’Italia di Sandro Campagna è campione del mondo di Pallanuoto. Il Settebello vince l’oro battendo in finale la Spagna per 10-5 in una finale caratterizzata da due strappi degli azzurri che hanno tramortito gli iberici. A Gwangju gli azzurri – che schieravano 3 reduci dell’oro del 2011 a Shanghai: Figlioli, Figari e Aicardi – sono riusciti a contenere il superattacco (90 reti nel torneo, quaranta in più ...

Pallanuoto - la nazionale italiana vince il Mondiale in Corea : Settebello d’oro : La nazionale italiana vince i Mondiali di Pallanuoto in Corea. Dopo i successi del 1978, del 1994 e del 2011 gli azzurri trionfano in Corea del Sud. La squadra guidata da Sandro Campagna in finale ha dominato contro la Spagna, sconfitta per 10 a 5. Con il c.t. Campagna fanno il bis Mondiale Figlioli, Figari e Aicardi, campioni a Shanghai otto anni fa.Continua a leggere

Pallanuoto - finale Italia-Spagna : 10-5 - il Settebello vince il suo quarto titolo mondiale. Festa azzurra in piscina : anche il ct Campagna in acqua : L'Italia affronta in finale la Spagna per l'oro ai mondiali di Gwangju. Gli azzurri di Campagna avanti per due volte nel primo tempo, con Di Fulvio ed Echenique, sono sempre...

LIVE Italia-Spagna 10-5 Pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : SETTEBELLO CAMPIONE DEL MONDO! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Per la quarta volta siamo sul tetto del mondoooooooooooooooooooooooooo!!!! Campagna cambia il portiere e chiama time-out, entra Nicosia. Gli azzurri stanno già festeggiando! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!! LI ...