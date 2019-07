Palermo | ‘Tessera preziosa’ a musicista Fabio Guglielmino

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019), 27 lug. (AdnKronos) – Il cantautore ea Palazzo delle Aquile ha ricevuto dal Sindaco diLeoluca Orlando il riconoscimento “Tessera preziosa del mosaico della città di”, per aver contribuito con il suo lavoro a diffondere un messaggio di integrazione e accoglienza anche in Europa. Le sue prime canzoni sono nate in spiaggia a Mondello da semplici ‘schitarrate” durante le afose notti d’estate, poi sono cresciute e hanno cominciato a muovere i primi passi nei piccoli locali del centro storico di, sono “emigrate” insieme a lui e hanno conosciuto l’Europa., Milano, Varsavia, Francoforte, Londra, Bucarest, Parigi, Roma, Stoccarda, Amburgo: sono solo alcuni dei posti cheha visitato e vissuto e che hanno contribuito ad arricchire testi e melodie di ...

