Palermo - ‘Tessera preziosa’ a musicista Fabio Guglielmino : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – Il cantautore e musicista Fabio Guglielmino a Palazzo delle Aquile ha ricevuto dal Sindaco di Palermo Leoluca Orlando il riconoscimento “Tessera preziosa del mosaico della città di Palermo”, per aver contribuito con il suo lavoro a diffondere un messaggio di integrazione e accoglienza anche in Europa. Le sue prime canzoni sono nate in spiaggia a Mondello da semplici ...