Paganese | per il ritiro di Gubbio mister Erra ne convoca ventidue | Baiocco nuovo portiere

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) Lasi prepara per la nuova stagione: è previsto infatti questo pomeriggio alle ore 14.00 la partenza della troupe azzurrostellata, agli ordini del tecnico Alessandro, per il consuetopre-campionato. Sede del romitaggio estivo sarà l'Hotel Beniamino Ubaldi di, struttura che ha già ospitato i campani nella stagione 2017/2018. Il sodalizio del presidente Raffaele Trapani alloggerà nella cittadina umbra fino al prossimo 10 agosto, vigilia del primo impegno stagionale: infatti domenica 11 lafarà il suo esordio in Coppa Italia Serie C, dove affronterà allo stadio San Nicola il Bari, con orario di inizio ancora da stabilire....

Cefalunews : #Serie C - Ufficiale, Paganese arriva Baiocco per la porta - #calcionewsweb #paganese #seriec #baiocco #ufficiale… - Paganesemania : #Paganese, i convocati per il ritiro. Ci sono Dramè e Ayina fra i 4 giocatori in prova - Paganesemania : #Paganese, doppio colpo over. Ecco Caccetta e il portiere Baiocco. Il suo vice sarà Campani -