Padova | 400 euro di multa per ogni bestemmia Chi le dice in pubblico sarà sanzionato

Padova : guerra alle bestemmie - 400 euro di multa per chi impreca in pubblico : multa di 400 euro per chi bestemmia in pubblico. A stabilirlo è il nuovo regolamento di polizia urbana entrato in vigore nel Comune di Saonara (piccolo centro alle porte di Padova). Il sindaco Walter Stefan (eletto nel 2012 con la lista Saonara Domani) ha spiegato che la "stretta sul turpiloquio" è stata decisa dopo le numerose segnalazioni di frasi blasfeme pronunciate anche da giovanissimi. multa di 400 euro a chi bestemmia "Non bestemmiare" ...

Padova - a Saonara 400 euro di multa a chi bestemmia in pubblico : Padova, 26 lug. (AdnKronos) - Una multa di 400 euro per chi verrà sorpreso a bestemmiare "contro le divinità di qualsiasi credo o religione" in un luogo pubblico. Lo stabilisce il nuovo regolamento di polizia urbana adottato dal Comune di Saonara, in provincia di Padova. Si tratta di un documento di

Padova : a Saonara multa di 400 euro a chi bestemmia nei luoghi pubblici : Padova, 26 lug. (AdnKronos) - Una multa di 400 euro per chi verrà sorpreso a bestemmiare "contro le divinità di qualsiasi credo o religione" in un luogo pubblico. A stabilirlo è il nuovo regolamento di polizia urbana adottato dal Comune di Saonara, in provincia di Padova. Si tratta di un documento d

Padova - multa da 400 euro a chi bestemmia in pubblico : Padova, multa da 400 euro a chi bestemmia in pubblico Lo ha deciso il sindaco di Saonara. L’ammenda di 400 euro è prevista per chi viene sorpreso a bestemmiare "contro le divinità di qualsiasi credo o religione" in un luogo pubblico. I cittadini verranno informati sulle sanzioni con un volantino stampato in più ...

Lotta alle bestemmie nel comune Padovano : multa di 400 euro a chi impreca in pubblico : A Saonara l'amministrazione comunale ha deciso di varare un nuovo regolamento di polizia urbana che tra le altre cose impone a tutti il divieto di bestemmiare in pubblico. "È un tentativo di arginare un malcostume che, soprattutto tra gli under 18, è diffusissimo" ha spiegato il sindaco Walter Stefan.Continua a leggere