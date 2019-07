Oroscopo settimanale dal 5 all' 11 agosto | Bilancia al top | Ariete permissivo

L'Oroscopo settimanale fino al 4 agosto : opportunità per Leone - Capricorno energico : Le previsioni degli astri della settimana dal 29 luglio al 4 agosto si preannunciano positive sul piano sentimentale per la Vergine, mentre il Cancro avrà nuove opportunità sul lavoro. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: finalmente sarete in grado di valutare ogni situazione nel migliore dei modi. Riuscirete ad avere maggior tempo libero da dedicare a voi stessi e alle persone a voi ...

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto : Leone progettuale - viaggi per Sagittario : Nella settimana dal 19 al 25 agosto 2019 troveremo Venere ed il Sole, dapprima in Leone assieme a Mercurio, si trasferiranno nel segno della Vergine dove staziona anche Marte. La Luna viaggerà dai gradi dell'Ariete a quelli dei Gemelli, mentre il Nodo Lunare sarà nella nona casa del Cancro. E invece Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Nettuno nel segno dei Pesci ed Urano in Toro. Il tutto mentre Giove continuerà il suo moto in ...

Oroscopo settimanale al 28/07 : bel momento amoroso per Ariete e Cancro : Inizia l'ultima settimana del mese per tutti i segni dello zodiaco. Scopriamo le previsioni delle giornate comprese tra lunedì 22 e domenica 28 luglio 2019. Di seguito l'Oroscopo con amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci. Ariete: con Venere nel vostro segno zodiacale vivrete un buon momento a livello sentimentale. È possibile che i single conoscano una persona che può diventare importante e con la quale approfondire un rapporto. In campo ...

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto : Leone scalpitante - cambi di rotta per Acquario : Durante la settimana che va dal 12 al 18 agosto 2019 troviamo la Luna viaggiare dal Capricorno, dove sostano anche Plutone e Saturno, all'Ariete mentre Mercurio, Venere ed il Sole stazioneranno in Leone. Urano permarrà nell'orbita del Toro come Nettuno nel segno dei Pesci e Giove nei gradi del Sagittario. Il Nodo Lunare si troverà nella quarta casa del Cancro. Lavoro a rilento per Toro Ariete: poliedrici. Mercurio ed il Sole nel loro elemento ...

Oroscopo settimanale di Paolo Fox : previsioni dal 22 al 26 luglio : Paolo Fox, Oroscopo della settimana prossima: le previsioni zodiacali da lunedì a venerdì Anche per la quarta settimana del mese di luglio 2019 le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox le riprendiamo da DiPiùTv: sul numero uscito in edicola nei giorni scorsi, infatti, l’astrologo ha reso nota la situazione astrologica per tutti i giorni compresi tra il 20 e il 26 luglio. Del weekend abbiamo già parlato, perciò ora ci occupiamo ...

