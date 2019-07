Fonte : optimaitalia

(Di sabato 27 luglio 2019) Se non sono rimodulazioni vere e proprie, si tratta comunque diaggiuntivi per idi rete mobile ricaricabili in vigore da27. Un boccone amaro del tutto nuovo da dover ingoiare in questa calda estate di modifiche unilaterali del contratto per questo operatore. Iper iaumentano proprio in questa ultima parte disecondo le seguenti modalità e come riportato dasulla sezione del sito dell'operatoreInforma. In pratica, chi dimenticherà di ricaricare il proprio numero telefonico e non avrà abbastanza credito per rinnovare l'offerta mensile, vedrà addebitati a suo nome 0,99 centesimi ogni 24 ore per continuare a navigare in internet in maniera illimitata e pure per chiamare chiunque in Italia. Questo tipo di approccio è stato introdotto in realtà nel mese di aprile, come sottolineano anche i ...

Lu_giWhite : RT @Lu_giWhite: Ho visto una foto con tag all’agente di Duarte. Quindi il Milan era già in trattativa mentre spingeva per avere a tutti i c… - av_viola : RT @OptiMagazine: Nuovi costi per i clienti #Vodafone che non ricaricano in tempo da oggi 27 luglio - wordweb81 : Nuovi costi per i clienti #Vodafone che non ricaricano in tempo da oggi 27 luglio -