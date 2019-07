Nuoto | Mondiali 2019 | Paltrinieri e l’assalto all’oro dei 1500 sl | Pilato-Carraro coppia

Nuoto - Mondiali 2019 : Benedetta Pilato - un diamante grezzo da svezzare. Classe 2005 che sogna il podio iridato : Hai 14 anni, di chiami Benedetta, hai appena vinto un Europeo juniores contro ragazzi di due, tre anni più grandi di te, sali su un aereo, ti aggreghi ad una delle squadre più forti del mondo per disputare il primo Mondiale della tua carriera, entri in vasca al debutto nella tua gara e inizi a mulinare gambe e braccia come se non ci fosse un domani, migliori il record italiano che è già tuo, diventi la prima donna in Italia ad aver nuotato un 50 ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : chi sono i nuovi campioni del mondo. I 13 eroi del Settebello ai raggi X : Il Settebello ritorna sul trono mondiale ad otto anni dal trionfo di Shanghai: i 13 moschettieri di Sandro Campagna annichiliscono la Spagna in finale per 10-5 e salgono ancora una volta sul tetto del mondo tingendo d’oro un torneo costellato di sei vittorie, con un percorso netto invidiabile. IL Settebello AI raggi X Marco Del Lungo: il portierone azzurro è in pianta stabile col Settebello dal 2013, raggiungendo le 170 presenze. ...

Nuoto - Mondiali 2019 - sabato 27 luglio. IL PAGELLONE. Quadarella : l’argento più bello. Panziera : occasione persa. Pilato inarrestabile : SIMONA Quadarella 9.5: Gli 800 sono la gara che sembra disegnata per le caratteristiche di Katie Ledecky e non è un caso che sia al via nonostante una condizione ancora ballerina e deficitaria. Nessuno, finora, l’aveva insidiata a casa sua. Finora perchè oggi per 750 metri Quadarella costringe la più forte di tutte a resettare il computer e a mettersi a cercare la soluzione vincente come fosse una giocatrice di scacchi a caccia della mossa ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gregorio Paltrinieri va a caccia del tris iridato nei 1500 da favorito : Il Mondiale di Nuoto 2019 di Gwangju è in procinto di vivere l’ultima giornata di gare che al Nambu Acquatic Center domani vedrà, tra le otto finali, anche gli attesissimi 1500 stile (ore 13.17 italiane) dove troveremo in acqua per l’Italia sia Gregorio Paltrinieri che Domenico Acerenza. L’occasione sarà di quelle ghiottissime per il nuotatore carpigiano campione mondiale ed olimpico in carica che si è qualificato molto ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Margherita Panziera - che occasione persa! Rassegna iridata iniziata male e finita peggio : I fantasmi sono tornati, tutti assieme e alla fine l’impressione è che fossero lì già da un po’, per logorare la mente e prosciugare di energie Margherita Panziera. E’ un quarto posto che fa male, malissimo, quello della dorsista veneta ai Mondiali di Gwangju. Arrivata in Corea come una delle carte non da medaglia ma da oro per l’ItalNuoto, forte del miglior tempo mondiale stagionale, dalle tre vittorie negli scontri ...

Nuoto - Mondiali 2019 : la nuova dimensione di Simona Quadarella e il coraggio di sfidare a testa alta Katie Ledecky : Ammettiamo, un po’ ci siamo rimasti male. La prova maiuscola di Simona Quadarella negli 800 stile libero ai Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud), a sfidare a viso aperto “Sua Maestà” Katie Ledecky, aveva lasciato presagire un epilogo diverso. Sì perché la romana, con gran coraggio, è stata capace di riprendere e sorpassare ai 450 metri della finale la fuoriclasse statunitense, non al meglio della condizione per il ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : Settebello - ora le Olimpiadi. Difesa di ferro e tanto talento - si può sognare anche a Tokyo 2020! : Non c’erano assolutamente i favori del pronostico. Dopo un paio di stagioni da dimenticare, con tante delusioni nelle manifestazioni internazionali, è tornato il vero Settebello: la Nazionale italiana di Pallanuoto si è andata a prendere il titolo ai Mondiali di Gwangju 2019. In terra sudcoreana gli azzurri hanno sbaragliato la concorrenza, faticando nella prima parte, crescendo negli scontri ad eliminazioni diretta, compiendo ...

Nuoto - Mondiali 2019 : l’argento di una coraggiosa Quadarella negli 800 sl - Panziera e il legno che fa male nei 200 dorso : Penultima giornata di gare nei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). La vasca sudcoreana ha riservato grandi riscontri che val la pena raccontare nella loro interezza. Pronti, via e il primo squillo è di Sarah Sjoestroem. La svedese si sblocca in questa rassegna, ottenendo il primo oro nei 50 farfalla, confermandosi la migliore in questa specialità: 25″02 il crono della scandinava. Sjoestroem che, con la sua solita ...

Nuoto - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara domenica 28 luglio. Orari - programma - tv e streaming delle gare : A Gwangju in Corea del Sud è tutto pronto per l’ultima giornata di gare ai Mondiali 2019 di Nuoto, dove al Nambu Acquatic Center verranno disputate domani le ultime sette finali che assegneranno le medaglie e i titoli iridati. Un lunghissimo cammino che ha portato enormi soddisfazioni alla squadra italiana, soprattutto per quanto riguarda il Nuoto in vasca, e permette di guardare molto positivamente in vista di Tokyo 2020. La giornata di ...

La nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’argento nella finale degli 800 stile libero ai Mondiali di Nuoto : La nuotatrice italiana Simona Quadarella ha ottenuto la medaglia d’argento nella finale degli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto, in corso in questi giorni a Gwangju, in Corea del Sud. Quaderella ha vent’anni, è una delle più promettenti

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 luglio. QUADARELLA SPLENDIDO ARGENTO NEGLI 800!!! Delusione Panziera : solo quarta! Pilato e Carraro in finale! Bene Paltrinieri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03: Mentre c’è Simona QUADARELLA sul secondo gradino del podio dell’impianto di Gwangju, noi vi diamo appuntamento a questa notte alle 3 e vi ringraziamo per averci seguiti. Buona serata. 15.02: Domani ci saranno Pilato e Carraro a caccia di un posto sul podio nei 50 rana e Paltrinieri ed Acerenza a cercare di recitare ruoli da protagonisti nei 1500 stile libero. Questa notte ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia in quinta posizione dopo il trionfo del Settebello e l’argento di Quadarella : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Marco Del Lungo - Mondiali pallaNuoto 2019 : “Una partita stupenda - meravigliosa in tutto e per tutto - è andata bene qualsiasi cosa” : Marco Del Lungo è stato incoronato quale miglior portiere dei Mondiali di pallanuoto: l’azzurro è stato protagonista Lungo tutto il cammino del Settebello nel torneo iridato ed oggi ha messo la ciliegina sulla torta parando un rigore nel primo quarto. La vittoria dell’Italia certamente è passata dalle sue mani. Il numero 1 azzurro ha confidato le proprie emozioni ai microfoni di RaiSport: “Ancora non ci credo di essere ...

Mondiali di Nuoto : il Settebello è d’Oro - d’Argento Simona Quadarella : Mondiali Nuoto 2019Mondiali Nuoto 2019Mondiali Nuoto 2019Mondiali Nuoto 2019Mondiali Nuoto 2019Mondiali Nuoto 2019Mondiali Nuoto 2019Mondiali Nuoto 2019Mondiali Nuoto 2019Mondiali Nuoto 2019Mondiali Nuoto 2019Il Settebello è d’Oro. Per la quarta volta nel corso della propria storia, dopo il 1978 a Berlino, il ’94 a Roma e il 2011 a Shangai, la squadra di pallaNuoto maschile italiana è tornata a vincere. E, ai Mondiali di Gwangju, in Corea del ...