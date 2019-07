Nuoto | Mondiali 2019 | gli italiani qualificati per le finali di oggi A che ora

Fonte : oasport

(Di sabato 27 luglio 2019) Penultima giornata di gare neidia Gwangju (Corea del Sud). Nella piscina sudcoreana le carte azzurre saranno importanti, visto che scenderanno in vasca Margherita Panziera e Simona Quadarella, entrambe in corsa per una medaglia nei 200 dorso e negli 800 stile libero donne. Avremo anche la 4×100 mista stile libero con Federica Pellegrini tra i protagoniste e, grande curiosità, per Martina Carraro e soprattutto Benedetta Pilato, autrice del record italiano dei 50 rana nelle heat.: gliper ledi. A che ora gareggiano e su che canale vederli in tv e streaming Le semie ledi questa penultima giornata di gare saranno offerte da Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre), con diretta streaming su Rai Play e in streaming su Rai Sport Web. OA Sport vi terrà compagnia con le DIRETTE ...

