Nuoto | Mondiali 2019 | Benedetta Pilato show! Record italiano nei 50 rana e miglior crono

3.51. Queste le semifinaliste dei 50 rana: Pilato, King, Carraro, Atkinson, Efimova, Hansen, Zmushka, Hulkko, Hansson, Metz, Schouten, Sztankovics, Belousova, Suo, Elendt, Vermeiren 3.50: King vince l'ultima batteria con 30″18. Primo crono per l'azzurra Pilato in semifinale, terzo per Carraro 3.48: Risponde Martina Carraro! 30″38 ed Efimova (30″63) battuta nella ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Sarah Sjoestroem la migliore dei 50 sl delle batterie - Federica Pellegrini out dalle semifinali per un soffio : E’ una Federica Pellegrini che non ti aspetti ad aprire il programma di gare della penultima giornata delle batterie dei Mondiali 2019 di Gwangju (Corea del Sud). L’azzurra, campionessa del mondo dei 200 sl, si è esibita più per gioco nei 50 stile libero odierni, sfiorando la qualificazione alle semifinali con il crono di 25″08. Un solo centesimo non ha sorriso all’azzurra che, comunque, non si è disperata di certo di ...

3.11: Passon delle Seychelles si impone nella sesta batteria in 26″35 e si inserisce al secondo posto della graduatoria 3.09: La mongola Batbayar vince in 26″66 la quinta batteria. Baqlah resta a comando della classifica 3.08: Winter degli Stati Federali di Micronesia vince in 29″80 la quarta batteria 3.06: Cooper Gomez di Panama si aggiudica la terza batteria in ...

Il programma della giornata (27 luglio) – Gli azzurri in gara (27 luglio) – Il medagliere dei Mondiali – L'assalto di Gregorio Paltrinieri ai 1500 – Il pagellone del 26 luglio – Chiuso per Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina. Parte la voilata finale dell'ItalNuoto ai Mondiali di Gwangju e quella di ...

Nuoto - Mondiali 2019 : presentazione batterie e finali sabato 27 luglio. L’esordio di Pilato - Quadarella cerca uno storico bis e Panziera va all’attacco dei 200 dorso : I Mondiali di Nuoto 2019 stanno per volgere al termine e domani andranno ad affrontare la penultima giornata di competizioni per quella che è stata a tutti gli effetti una rassegna trionfale per i colori italiani e che potrebbe riservare ancora parecchie soddisfazioni nelle ultime finali in programma. Al Nambu Acquatic Center di Gwangju (Corea del Sud) si comincerà come di consueto alle 3:00 della mattina quando Federica Pellegrini continuerà il ...

Nuoto - Mondiali 2019 : le prospettive di Margherita Panziera verso la finale. Smith aliena - si lotta per il podio : Nella sesta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) hanno fatto la loro comparsa gli “alieni”. Difficile definirli diversamente Caeleb Dressel, Anton Chupkov e Regan Smith. I tre primati del mondo hanno una valenza simbolica ma quello della classe 2002 dei 200 dorso ha un sapore speciale. Tutti, o quasi, avevamo scommesso che dopo il riscontro del mattino (2’06″01) l’americanina avrebbe ...

Nuoto - Mondiali 2019. IL PAGELLONE venerdì 26 luglio. Che bravi i “moschettieri” della 4×200! Bene Quadarella e Panziera. Vergani e Codia non giudicabili : FILIPPO MEGLI 8.5: Nuota il quarto ma soprattutto il quinto 200 stile libero della sua avventura coreana e per la terza volta scende ampiamente sotto l’1″46, un territorio per lui (e per tutti i nuotatori italiani) inesplorato fino a cinque giorni fa. Svolge il suo compito di lancio al meglio, anche se, alla luce anche del risultato finale, manca qualcosa (poco poco) alla sua prestazione in finale ma è normale in queste condizione ...

PallaNuoto - Finale Mondiali 2019 : la Spagna ai raggi X. Gli avversari del Settebello per il titolo : Domani, sabato 27 luglio, alle ore 11.30 italiane, la Spagna contenderà al Settebello l’oro ai Mondiali di Pallanuoto: andiamo a scoprire chi saranno i 13 atleti che proveranno a negare all’Italia di Sandro Campagna la gioia del titolo iridato. Ecco la rosa a disposizione del CT David Martin Lozano. LA Spagna AI raggi X 1 Daniel López Pinedo: 39 anni appena compiuti, proprio nei primi giorni della rassegna iridata: il tempo per lui ...

Nuoto - Mondiali 2019 : 4×200 sl - un’Italia mai vista. Per Tokyo 2020 si può puntare al podio : Oltre ogni più rosea aspettativa, a tre centesimi dal sogno. Meno di un centesimo a testa ha diviso la staffetta 4×200 da un bronzo che avrebbe avuto dell’incredibile. E’ vero, i ragazzi di bronzo di Glasgow 2018 avevano lanciato segnali chiari di crescita, Megli in testa, ma a tal punto da strappare il primo crono in batteria e giocarsi il podio fino all’ultima bracciata al Mondiale con colossi della specialità come ...

Nuoto - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di sabato 27 luglio. Calendario batterie e finali : I Mondiali 2019 di Nuoto in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud) stanno celermente avviandosi verso la propria conclusione, domani andremo infatti a vivere la penultima giornata di competizioni al Nambu Acquatic Center prima del gran finale di domenica. Per l’occasione saranno sei le finali in programma e per l’Italia l’obiettivo è quello di continuare a stupire proseguendo una rassegna iridata che fin qui ha regalato ...

Nuoto - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara sabato 27 luglio. Orari - programma - tv e streaming delle gare : La settima e penultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud) sta per prendere il via con i migliori nuotatori e nuotatrici del mondo che si contenderanno le medaglie nelle sei finali in palio al Nambu Acquatic Center. Grande attesa per i nostri colori per questo Day-7 in quanto sarà il turno di moltissime occasioni succose per confermare tutto quanto di buono è stato offerto fino ad ora: ...

IL RIEPILOGO DELLE FINALI DI GIORNATA 15.03: Si chiude con un pizzico di amaro in bocca questa sesta giornata del Nuoto a Gwangju. Appuntamento a questa notte alle 3 con Paltrinieri e Acerenza nei 1500. Buon pomeriggio 15.01: Non sono arrivate medagli, purtroppo, in quest giornata ma sono arrivati tre risultati molto importanti: il quarto posto per soli 3 centesimi di una 4×200 che ...

Mondiali Nuoto 2019 – Italia 4ª con record nella staffetta 4×200 stile libero : oro all’Australia : Quarto posto per l’Italia nella staffetta 4×200 stile libero: il crono di 7’02”01 vale il record Italiano. Oro all’Australia davanti a Russia e Stati Uniti Resta l’amaro in bocca per l’Italia che chiude ai piedi del podio la staffetta 4×200 stile libero maschile, finale dei ai Mondiali di Nuoto in corso di svolgimento nelle acque di Gwangju. Gli azzurri Filippo Megli, Gabriele Detti, Stefano ...