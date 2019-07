Nube tossica sulla città Il sindaco | “Non uscite di casa e chiudete le finestre”

Incendio a Porto Torres - Nube tossica da capannoni : “Non uscite di casa e tenete finestre chiuse” : Un Incendio è divampato nella zona industriale di Porto Torres, sprigionando una nube tossica di grandi dimensioni. Preoccupazione per gli abitanti della zona: il sindaco li invita a non andare nell'area in cui è scoppiato il rogo e a tenere le finestre di casa chiuse per evitare di far entrare il fumo.Continua a leggere

Maxi incendio a Vallefoglia - in fiamme mobilificio : “Pericolo Nube tossica - chiudete le finestre” : incendio oggi a Vallefoglia, in provincia di Pesaro e Urbino: nella notte fiamme alte si sono alzate dal capannone industriale della Fuligni & Sensoli in via dell'Industria, sprigionando fumo nero. In corso le analisi dell'Arpam, mentre il sindaco con un'ordinanza ha ordinato ai residenti di tenere chiuse le finestre e di non consumare "ortaggi coltivati per uso domestico raccolti dalla data odierna fino a nuova disposizione".Continua a ...

Roma - incendio in deposito di pneumatici nella zona della Magliana : Nube tossica tra le case [FOTO] : incendio nel quartiere Magliana a Roma dove sono andati a fuoco quattro capannoni industriali in via del Cappellaccio 132. Dalle 16:00, circa, cinque squadre del vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. Una densa nube nera di fumo e’ visibile in tutto il quadrante della citta’. A causa del rogo diverse strade limitrofe sono state chiuse e il traffico e’ stato deviato per permettere le operazioni del caso. ...

Accadde oggi : l’esplosione e poi la Nube tossica - il 10 luglio 1976 il disastro di Seveso : Il 10 luglio 1976 una nube chimica tossica, sprigionatasi dalla fabbrica Icmesa di Meda, investì le cittadine di Desio e di Seveso. Il micidiale composto a base di Diossina provocò il maggior disastro ecologico mai verificatosi in un paese industrializzato. Il processo di decontaminazione è durato oltre 10 anni. L’incidente avvenne alle 12:37, quando un reattore dello stabilimento destinato alla produzione di triclorofenolo esplose ...

Incendio Brendola - Vicenza/ Video - Nube tossica : pericolo ufficialmente passato : Incendio Brendola, Vicenza: terminato il divieto del Comune di tenere le finestre chiuse e di non sostare all'aperto: sopralluogo in queste ore

INCENDIO BRENDOLA - ALLARME Nube TOSSICA/ Video - Arpav Veneto "Benzene nell'aria" : INCENDIO BRENDOLA, ALLARME NUBE TOSSICA, Video: si teme che si sia dispersa nell'aria della diossina. Ecco le ultime sul devastante rogo di ieri

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : incendio Brendola - allarme Nube tossica - 1 luglio - : Ultime notizie di oggi, lunedì 1 luglio 2019, Ultim'ora oggi. incendio a Brendola, provincia di Vicenza: scatta l'allarme nuba tossica.

Vicenza - incendio in fabbrica a Brendola : allarme Nube tossica. VIDEO : Vicenza, incendio in fabbrica a Brendola: allarme nube tossica. VIDEO Fiamme ed esplosioni nello stabile industriale della Isello, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. È allerta ambientale, chiamati i tecnici dell'Arpa. Chiusa l'autostrada A4 nel tratto Montebello-Montecchio Parole chiave: ...

Frosinone - rischio Nube tossica dopo rogo in ditta rifiuti speciali. Ordinanza sindaco : "Uscire solo se necessario" : A fuoco carta, legna e plastica. Chiusi tutti gli uffici pubblici. In attesa di conoscere il livello di polveri sottilinell'aria, il primo cittadino ha ordinato di "spegnere i condizionatori e lasciare le finestre chiuse"