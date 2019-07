“Non mettete ghiaccioli nelle parti intime | danni seri” | l’allarme dei ginecologi con il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) “Nonnella vagina, è pericoloso“. È l’allarme lanciato in questi giorni di caldo record da una ginecologa inglese che, dopo le segnalazioni di diversi casi nel Regno Unito, ha deciso di intervenire per mettere in guardia sui rischi di questa pratica usata spesso nell’intimità anche come gioco erotico. “Il ghiaccio può attaccarsi alla pelle delicata della vagina e causare traumi eanche gravi, ha spiegato al Sun la dottoressa Sarah Welsh. “La vagina è composta da una pelle molto delicata e sensibile. Inoltre – ha aggiunto – inserire qualsiasi alimento nella vagina può introdurre microbi, interrompendo il suo normale equilibrio e consentendo a un ambiente di crescita batterica e allo sviluppo di infezioni“. “Il ghiaccio a contatto con il calore del corpo si scioglie velocemente e così il liquido come ...

harryyyyss : mettete quanta pasta volete (sti ca) e un pizzico di SALE non ZUCCHERO. - Libercolo : RT @AleGuerani: Prendete un sistema elettorale proporzionale. Mettete che ci sono tre forze politiche con un numero significativo di seggi.… - sanversxlover : RT @thecrueslut: @rachelesthought Posso aggiungere anche io una piccola cosa? Non mettete in carica il cellulare quando non é necessario, s… -