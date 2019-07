No Tav | manifestanti verso il cantiere | gruppo tenta di forzare una cancellata

No Tav - alcuni manifestanti cercano di aprire il cancello del cantiere : Un gruppo di No Tav sta tentando di aprire, servendosi di un flessibile, la pesante cancellata posta dalle forze dell’ordine a sbarramento del sentiero che dall’abitato di Giaglione conduce al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte. I dimostranti sono incappucciati. Ogni tanto vengono lanciati sassi oltre la barriera.Gli organizzatori: “Abbiamo riempito la valle”. “Abbiamo riempito la valle ci sono migliaia di ...

“I popoli in rivolta - No Tav fino alla vittoria” : è partito il corteo in Val di Susa. I manifestanti verso il cantiere di Chiomonte : Nonostante il maltempo, centinaia di attivisti, tra valsusini e centri sociali, stanno prendendo parte alla manifestazione

Maltempo - manifestanti No-Tav restano bloccati nel campeggio per una piena : salvati dai Vigili del Fuoco : Cinque giovani frequentatori del campeggio No Tav di Venaus sono stati soccorsi ieri pomeriggio dai Vigili Vigili del Fuoco nel torrente Cenischia. I ragazzi erano rimasti intrappolati su un’isoletta dopo essere stati sorpresi da un’improvvisa ondata di piena. Per recuperarli e’ stato fatto intervenire un elicottero. Maltempo, violenti temporali al Nord: bomba d’acqua a Torino, alberi precipitano sulle auto. Strage di pecore in ...

No Tav - 20 manifestanti denunciati dalla Digos : Francesco Curridori Sono 20 gli attivisti No Tav che saranno denunciati dalla Digos "per violazione del provvedimento prefettizio" avvenuta la scorsa notte vicino al cantiere di Chiomonte, in Valle di Susa Sono 20 gli attivisti No Tav che saranno denunciati dalla Digos "per violazione del provvedimento prefettizio" avvenuta la scorsa notte vicino al cantiere di Chiomonte, in Valle di Susa. Gli attivisti hanno cercato di sfondare a ...