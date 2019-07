No Tav | alcuni manifestanti cercano di aprire il cancello del cantiere

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 27 luglio 2019) Un gruppo di No Tav sta tentando di, servendosi di un flessibile, la pesante cancellata posta dalle forze dell’ordine a sbarramento del sentiero che dall’abitato di Giaglione conduce aldella Torino-Lione di Chiomonte. I dimostranti sono incappucciati. Ogni tanto vengono lanciati sassi oltre la barriera.Gli organizzatori: “Abbiamo riempito la valle”. “Abbiamo riempito la valle ci sono migliaia di bandiere No Tav, è tutto bellissimo. Forse al governo qualcuno pensava si risolvesse come il Tap, in 20 anni non hanno capito nulla di questa valle perché questa valle della coerenza quotidiana fa il il suo motto”. Sono queste le parole degli organizzatori durante la marcia No Tav verso il, mentre vengono scanditi slogan anche contro il Governo, la Lega e il M5S.Il corteo dei No Tav si è poi diviso in due subito ...

AndreaMarcucci : La commissione costi benefici funziona così: per farne parte devi essere assolutamente contrario alla #Tav. Chi ha… - Stefaniacasp : RT @GiancarloDeRisi: Un gruppo di #notav sta tentando di aprire la pesante cancellata che sbarra il sentiero che va dall’abitato di Giagli… - antbebasy : RT @GiancarloDeRisi: Un gruppo di #notav sta tentando di aprire la pesante cancellata che sbarra il sentiero che va dall’abitato di Giagli… -