Nicolas Pepè al Napoli | il bomber che giocava in porta costa quasi come Cristiano Ronaldo

Sky – Agente di Nicolas Pépé a Dimaro : incontro con la dirigenza azzurra. Le richieste - la trattativa : Agente di Nicolas Pépé a Dimaro Il Napoli continua la trattativa per Nicolas Pepé, attaccante del Lille. Quest’oggi l’Agente del calciatore Smir Khiat e due suoi collaboratori sono atterrati a Dimaro in elicottero, per incontrare la dirigenza azzurra. Il club francese si è già detto disponibile a cominciare una trattativa che preveda l’inserimento nell’operazione di Adam Ounas come contropartita tecnica. Il vero ...

VIDEO – Tutti i gol di Nicolas Pépé con la maglia del Lille : Tutti i gol di Nicolas Pépé realizzati con la magia del Lille. Sinistro preciso ed esplosivo dell’attaccante ivoriano Nicolas Pépé – Non è un mistero che il Napoli stia puntando forte sul classe ’95. Il Lille ha aperto alla cessione e De Laurentiis ha offerto 50 milioni di euro oltre al cartellino di Ounas, appena laureato Campione d’Africa. La trattativa è avanzata ma è presto per poter dire se Pépé potrà indossare ...

Sky Sport : “Il Napoli fa sul serio per Nicolas Pépé - i dettagli” : Secondo Sky Sport Il Napoli fa sul serio per Nicolas Pépé, sta pensando di inserire Adam Ounas nella trattativa : “Il Napoli è alla ricerca di un attaccante di spessore e sono in ribasso le quotazioni di James Rodriguez, dato più vicino all’Atletico Madrid. Per questo il club azzurro potrebbe decidere di fiondarsi definitivamente su Nicolas Pépé del Lille, per il quale è già pronta un’offerta con l’inserimento di ...

Dalla Francia - Lille Marc Ingla : “Conversazioni aperte per Nicolas Pépé. Vari interessamenti per Rafael Leao…” : Il dg. del Lille parla dei due obiettivi del Napoli Quest’oggi c’è stata la conferenza stampa di presentazione di Leo Jardim, Show, Benjamin André e Virgiliu Postolachi al Lille. Presente anche il dg del club francese, Marc Ingla, che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i due obiettivi seguiti dal Napoli Nicolas Pépé e Rafael Leao: “Pépé ha appena finito la Coppa d’Africa, ora deve solo riposare un ...

Calciomercato Napoli – James Rodriguez preferisce l’Atletico Madrid : l’alternativa di lusso è Nicolas Pèpè : l’Atletico Madrid si inserisce fra James Rodriguez e il Napoli: il colombiano vorrebbe restare in Spagna. l’alternativa di lusso è l’esterno del Lille Nicolas Pepè Il Napoli sogna il grande colpo di mercato. De Laurentiis vorrebbe regalare ad Ancelotti il tanto desiderato top player che gli permetta di accorciare il gap con la Juventus, un giocatore che ‘Carletto’ ha già allenato in passato: James Rodriguez. La trattativa per arrivare al ...

Alvino rivela : “Non solo James Rodriguez - c’è un altro grande sogno ed è realizzabile : Nicolas Pépé! Il Tweet : Il Tweet di Alvino su Ncolas Pépé Calciomercato, per il Napoli non c’è solo James Rodriguez, ma anche Nicolas Pépé del Lille, attaccante esterno classe ’95. Carlo Alvino conferma l’altro obiettivo e scrive così su Twitter: “James Rodriguez è l’obiettivo! Ma sento che la pista Pèpè non è irrealistica, pur essendo un giocatore così forte da essere ambito dai top club di tutto il mondo. Mi sembra di sognare invece è ...

CorSport – Napoli all’assalto di Nicolas Pepé : il Lilla fissa il prezzo : Napoli all’assalto di Nicolas Pepé: Napoli all’assalto di Nicolas Pepé dopo il ‘no’ ricevuto da parte di Rodrigo del Valencia. Il club azzurro, quindi, cambia obiettivo per ciò che concerne i nuovi tasselli da regalare al tecnico Carlo Ancelotti per l’ attacco. C’ è già stata una richiesta di informazioni da parte del club partenopeo al Lille, ma la richiesta della società francese spaventa. Ne parla ...