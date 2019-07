Neymar Juventus | spunta un “aiuto” decisivo | ecco perchè si può fare

Calciomercato Juventus - il sogno potrebbe avverarsi - Neymar ora è molto più vicino : Neymar è il sogno proibito dei tifosi bianconeri. Una coppia in attacco composta dal giocatore brasiliano e da Cristiano Ronaldo farebbe paura a tutti. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Neymar avvicinano sempre più il giocatore alla Juventus. Il giocatore brasiliano ha fatto sapere ai dirigenti del Paris Saint Germain che vuole cambiare aria. La prova è che il giocatore brasiliano non sarà in campo nell’amichevole della squadra ...

Neymar Juventus - ora i tifosi possono sognare davvero : arriva il nuovo indizio! : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, Neymar avrebbe deciso di dire addio al PSG in maniera reale e concreta. Il campione brasiliano non prenderà parte all’amichevole del club francese contro l’Inter. Altro chiaro indizio di mercato e altro clamoroso colpo di scena. Neymar sembrerebbe esser pronto a dire addio al club parigino già […] More

Juventus - nuova apertura di Neymar : ora arriva la conferma! : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Mundo Deportivo” nei giorni scorsi, Neymar sarebbe pronto a dire addio al PSG per abbracciare una nuova esperienza professionale più intrigante e dai nuovi stimoli. Il Barcellona resta l’ipotesi più accreditata, ma il recente arrivo di Griezmann, affare da oltre 100 milioni di euro, starebbe rallentando […] L'articolo Juventus, nuova apertura di Neymar: ...

Juventus - per Neymar arrivano conferme anche dai bookmakers : da quota 12 a 2 - 50 : La Juventus è pronta a disputare la terza amichevole della tournée asiatica contro una selezione di giocatori sudcoreani, match previsto per le 13:00 ora italiana. La dirigenza bianconera però prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. Sono tanti i nomi che potrebbero decidere di lasciare Torino: si va da Perin (che dopo il trasferimento saltato al Benfica, potrebbe finire all'Aston Villa) a ...

Neymar Juventus : i bookmakers puntano sulla Juve : Neymar Juventus: giorno dopo giorno crolla la quotazione del trasferimento del calciatore brasiliano a Torino. Secondo gli scommettitori inglesi, che di solito azzeccano quasi sempre le loro previsioni, l’arrivo dell’attaccante carioca alla Juve è assai più di una suggestione, anzi è una possibilità concreta. Neymar Juventus: i bookmakers puntano sulla Juve Come riportato da Agipronews […] More

Neymar Juventus : quote crollate - le similitudini col caso Guardiola : Neymar Juventus: quote crollate, le similitudini col caso Guardiola Neymar alla Juventus: uno spiraglio di calciomercato, forse una fantasia, certamente un’indiscrezione che fa rumore. Dai media spagnoli la notizia è rimbalzata ovviamente fino al nostro Paese, la sua eco è risuonata forte e perfino le quote dei bookmakers sono crollate. Segno che la trattativa possa andare a buon termine? Lo scorso anno la Juventus decise di ingaggiare ...

Calciomercato Juventus - stando al Mundo Deportivo : Dybala e Matuidi per arrivare a Neymar : Dopo gli affari Hazard-Real Madrid, Griezmann-Barcellona e De Ligt-Juventus, il mese di agosto potrebbe regalare altre grandi novità dal punto di vista del Calciomercato. Si attendono infatti notizie sul fronte Pogba, che ha chiesto la cessione al Manchester United ma che la società inglese vorrebbe tenere, e soprattutto da Neymar. Il centrocampista offensivo brasiliano ha dichiarato di voler lasciare il Paris Saint Germain, e secondo le ultime ...

La Juventus potrebbe incontrare il procuratore di Neymar in Cina : La Juventus, in queste settimane, sembra concentrata soprattutto sul mercato in uscita. Ma ci sono anche molte voci di un possibile colpo in attacco. Infatti, da alcuni giorni ai bianconeri viene accostato il nome di Neymar. Soprattutto in Spagna si parla molto della possibilità che il brasiliano possa lasciare Parigi e che gradirebbe un trasferimento a Torino. I tifosi juventini, però, pensano che possa essere più che altro fantamercato. Dunque ...

Mercato Juventus - Neymar : il PSG non vuole cederlo ma sul piatto c'è Dybala (RUMORS) : Il Mercato della Juventus sta vivendo un'altra telenovela. E’ quella che riguarda Neymar, stella brasiliana del PSG che vorrebbe lasciare la Francia. I rapporti tra il club e il giocatore sono tesi, forse irrimediabilmente compromessi, ma al momento l’addio alla Ligue 1 non è così scontato. Il potente e ricchissimo presidente dei parigini sarebbe propenso ad andare al muro contro muro con il ragazzo sbarrando la strada ad ogni possibile ...

Alessio Sundas in versione Pippo Baudo : “Neymar alla Juventus l’ho inventato io - ora invece…” : Il procuratore sportivo al Alessio Sundas tiene a precisare la situazione che riguarda il centravanti brasiliano Neymar, con delle voci circolate di un suo possibile arrivo in Italia. “L’operazione Neymar in Italia – precisa Sundas – era stata già da me proposta l’anno scorso nella sessione estiva di calciomercato. La fattibilità dell’operazione era stata ben studiata assieme ai miei collaboratori che si occupano di ...

Calciomercato Juventus - crolla la quota dell’approdo di Neymar in bianconero : La Juventus sta provando a portare Neymar a Torino e le prospettive dell’affare appaiono concrete. Come riporta Agipronews, gli analisti Sisal Matchpoint nelle ultime ore hanno drasticamente abbassato la quota sul passaggio del brasiliano in bianconero, portandola da 12,00 a 2,50. Un taglio su cui pesa l’effettiva fattibilità dell’affare: i bianconeri possono fornire adeguate contropartite tecniche (si parla di Matuidi e ...

Neymar Juventus - affare possibile : spunta un nuovo decisivo indizio : Neymar Juventus – Dopo la clamorosa trattativa che ha portato Ronaldo in Italia lo scorso anno, i tifosi bianconeri tornano a sognare il colpo del secolo. Neymar in bianconero è molto più di una voce di mercato, è un sogno possibile. Il Barcellona sembra sempre più lontano da O Ney che così avrebbe dato la […] More

Calciomercato Juventus - Mundo Deportivo : 'Ronaldo vorrebbe giocare con Neymar' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "El Mundo Deportivo", Cristiano Ronaldo vorrebbe giocare con Neymar nella prossima stagione. Il club bianconero ha degli esuberi in attacco e dovrebbe vendere due giocatori in questa sessione estiva. Mario Mandzukic non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri, in quanto le sue caratteristiche tecniche con combaciano con ...

Neymar Juventus - altra bomba dalla Spagna : due contropartite al PSG! : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo” la Juventus sarebbe pronta ad inoltrare un’offerta reale e concreta per Neymar. Come evidenziato dal quotidiano spagnolo, i bianconeri sarebbero pronti ad incontrare l’entourage del brasiliano per imbastire una trattativa per il potenziale passaggio in bianconero dell’attaccante del PSG. Offerta cash più doppia contropartita tecnica: questa la […] ...