Napoli | soltanto due ambulanze ?per il soccorso dei neonati e quattro ore di attesa

CorSport : L’ipotesi James al Napoli non tramonta ma soltanto in prestito : Il Napoli non si è arreso nella trattativa per James Rodrigez, anche se è in gioco “la splendida idea di nome Pépé”. Anche Ancelotti ha confermato, ieri, che il Napoli è ancora interessato al colombiano. Il braccio di ferro con il Real Madrid, però, va avanti. Il Real Madrid vuole cederlo a titolo definitivo per 42 milioni di euro o in prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli vuole prenderlo solo in prestito con diritto di riscatto. Il club ...