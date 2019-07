Mountain Bike | Europei Juniores 2019 | Malezsewski batte Baumann allo sprint finale

Mountain Bike - Europei 2019 : Jacqueline Schneebeli trionfa nella categoria junior. Nicole Pesse migliore delle azzurre tredicesima : Grande spettacolo a Brno dove sono in corso di svolgimento gli Europei di Mountain bike. Si è conclusa da poco la finale della categoria junior femminile di cross country (XCO). In pista per l’Italia le giovanissime Nicole Pesse, Letizia Marzani, Julia Maria Graf e Gaia Tormena. Ha trionfato l’elvetica Jacqueline Schneebeli che, dopo alcuni giri di attesa, ha staccato le avversarie. Una gara gestita molto bene soprattutto a livello ...

Mountain Bike - Europei 2019 : orari delle gare di oggi e come vederle in tv e streaming (sabato 27 luglio) : Terzo giorno di gare agli Europei 2019 di Mountain bike di scena a Brno in Repubblica Ceca. Programma abbastanza fitto quello di oggi 27 Luglio, con tre finali in programma. La mattinata sarà dedicata agli Junior mentre nel pomeriggio scenderanno in pista gli Under 23. gare DI oggi Europei 2019 Mountain bike 27 LUGLIO 10:00 – 11:15 – Junior Femminili Cross Country, Final (XCO) 11:30 – 11:45 – Junior Femminili Cross ...

Mountain Bike – Campionati Europei : primo oro per l’Italia - Gaia Tormena domina la gara dell’Eliminator : Grande prova della 17enne valdostana che vince tutte le manche e conquista il titolo europeo confermandosi tra le migliori interpreti di questa specialità. Tra gli uomini quinto posto di Mirko Tabacchi La prima medaglia d’oro per l’Italia ai Campionati Europei MTB in svolgimento a Brno ha il volto sorridente e pulito di Gaia Tormena, 17 enne valdostana che ha dominato la gara dell’Eliminator. L’azzurra che corre per ...

Mountain Bike - Europei 2019 : oro per Gaia Tormena! L’azzurra trionfa nell’Eliminator : Italia in trionfo agli Europei 2019 di Mountain bike. Risuona l’Inno di Mameli a Brno (Repubblica Ceca) grazie alla spettacolare gara di Gaia Tormena, che conquista la medaglia d’oro nell’Eliminator. La 17enne azzurra ha confermato l’eccezionale momento di forma e dopo aver vinto le ultime due tappe della Coppa del Mondo, a Villard-de-Lans e Volterra, si è imposta anche in questa rassegna continentale. La campionessa italiana ha dimostrato ...

Campionati Europei di Mountain Bike - Teocchi e Colledani convocati per la rassegna di Brno : I due atleti élite del Team Bianchi Countervail saranno in gara con Methanol 29 FS a Brno (Repubblica Ceca) domenica 28 luglio Ci sono anche Nadir Colledani e Chiara Teocchi del Team Bianchi Countervail fra gli azzurri impegnati ai Campionati Europei MTB 2019 iniziati ieri a Brno, in Repubblica Ceca. L’atleta friulano e la bergamasca, che debutta fra le elite nella massima rassegna continentale, saranno entrambi in gara domenica 28 ...

Mountain Bike - Europei 2019 : medaglia d’argento per l’Italia nel Team Relay! Svizzera in trionfo - Danimarca al terzo posto : Comincia con il piede giusto l’avventura della spedizione italiana agli Europei di Mountain bike 2019 di Brno (Repubblica Ceca). Nell’appuntamento inaugurale del Team Relay, in una gara dove gli azzurri si presentavano con il titolo di campioni in carica conquistato lo scorso anno, Luca Braidot, Simone Andovetto, Andrea Colombo, Eva Lechner e Martina Berta hanno chiuso al secondo posto aggiudicandosi una prestigiosa medaglia ...

Mountain Bike - Europei 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Gerhard Kerschbaumer la carta più importante. Team-relay ambizioso : Chiuso il capitolo riservato ai Campionati Italiani di Chies d’Alpago, la Nazionale azzurra guidata dal CT Mirko Celestino è pronta a buttarsi a capofitto verso i Campionati Europei 2019 di Brno, in Repubblica Ceca. La rassegna si aprirà domani con il Team-relay, e si concluderà nel weekend con le gare del Cross Country divise tra sabato e domenica. In totale sono nove i titoli continentali in palio tra per l’appunto fra Team-relay, ...

Trentino - perde il controllo della Mountain Bike e fa un volo di 50 metri : morto 53enne : Un ciclista di cinquantatré anni è morto precipitando con la sua mountain bike in un canalone nella zona del Viel del Pan, in Trentino. A dare l’allarme è stato un gruppo di ciclisti austriaci, con il quale si trovava la vittima. I soccorritori intervenuti hanno solamente potuto constatarne la morte.Continua a leggere

Montagna : Belluno - precipita con la Mountain Bike e perde la vita : Beleluno, 23 lug. (AdnKronos) – Questa mattina verso le 10 la Centrale del 118 è stata allertata da un gruppo di ciclisti austriaci, il cui compagno era precipitato in un canale nella zona del Viel del Pan, nel bellunese. Subito è decollato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore che ha geolocalizzato il punto dove era avvenuto l’incidente e ha sbarcato in hovering l’equipe medica e il tecnico del Soccorso alpino. I ...

Mountain Bike - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Brno (Repubblica Ceca) a partire dal prossimo 25 di Luglio ospiterà gli Europei 2019 di Mountain bike. Le prime a scendere in gara saranno le donne della categoria master che saranno seguite a stretto giro dagli uomini. In prima serata ci sarà l’attesa cerimonia di apertura dell’evento. Passando a venerdì 26 Luglio si inizierà con le gare di qualificazione cross country (XCE) Junior, Under 23 e poi la categoria Elite. Successivamente ...

Campionati Italiani Mountain Bike 2019 : Alpago incorona Kerschbaumer e la sorpresa Berta - tra gli Under 23 tricolore per Marchet e De Cosmo : Gerhard Kerschbaumer era il grande favorito della vigilia e non ha tradito le attese bissando il tricolore ottenuto dodici mesi fa nella gara clou dei Campionati Italiani di Alpago di Mountain Bike. Una vittoria comunque sofferta visto che i fratelli Luca e Daniele Braidot hanno reso cara la pelle al campione altoatesino per più di metà gara. L’attacco decisivo, però, è arrivato a metà del quarto giro quando sulla salita più ripida: Luca ...

Mountain Bike - al via i Campionati Italiani di Chies d’Alpago. Tutti contro Kerschbaumer e Lechner : Da oggi venerdì 19 luglio a domenica 21, Chies d’Alpago ospiterà i Campionati Italiani 2019 di MountainBike. Circa un migliaio di iscritti per la prova tricolore che andrà in scena nella località bellunese. L’Alpago Bike Funtastic infatti, assegnerà in questi tre giorni le maglie di campioni nazionali Elite e Under23 di cross country, Juniores, Amatori, e anche del Team Relay. Chies aveva già ospitato la rassegna italiana nel 2001, ...

Mountain Bike - Coppa del Mondo Les Gets 2019 : vincono Dascalu e Eibl - Avondetto e Berta i migliori azzurri : La settima tappa di Coppa del Mondo di Mountain Bike è andata in archivio. Le gare giovanili, come loro solito, hanno offerto spettacolo in una delle patrie delle ruote grasse mondiali a Les Gets, in Francia nel giorno della festa nazionale. Tra gli Under 23, infatti, sono stati il rumeno Vlad Dascalu e la tedesca Ronja Eibl a portarsi a casa i successi. Appuntamento ora al weekend del 4 agosto quando tutte le stelle mondiali della Mountain Bike ...