Morta bambina di 4 anni caduta domenica in piscina a Porto Sant’Elpidio

Cina : bambina di 8 anni Morta schiacciata da piscina gonfiabile. Le urla strazianti della madre : I fatti in un resort a Huangshan, una popolare città turistica nella provincia di Anhui. A ucciderla, il cedimento di parte della struttura probabilmente per sovraffollamento. Nello straziante video, realizzato da uno dei testimoni presenti sulla scena, si può vedere la madre che tenta disperatamente di salvare la figlia, mentre chiede aiuto.Continua a leggere

Usa - bambina di 18 mesi precipita da una nave da crociera : è Morta poco dopo in ospedale : Una terribile tragedia si è verificata ieri, 7 luglio, a bordo della nave da crociera Freedom of the Seas, facente parte della flotta della Royal Caribbean. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale (in particolare da The Sun) una bambina di soli 18 mesi è precipitata - per cause ancora tutte da accertare - dall'undicesimo piano del gigante del mare che in quegli istanti era ormeggiato a San Juan di Porto Rico. La piccola ha fatto un ...

Bambina trovata Morta nel Tevere : Alle 16 di oggi nelle acque del Tevere è stato trovato il corpo senza vita di una neonata all'altezza del ponte di...

Bambina uccisa a Cremona : Morta dissanguata/ Autopsia : ore di agonia - poteva salvarsi : Bambina uccisa a Cremona: morta dissanguata dopo ore di agonia. L'Autopsia: Gloria poteva salvarsi, ferite a fegato e polmone non erano mortali.

Salerno - bambina di 8 mesi Morta per lesioni : arrestato il padre. Attesa autopsia : Sul corpo lividi, bruciature ed escoriazioni. Per la morte della bimba di otto mesi deceduta sabato notte a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, è stato arrestato il padre, Giuseppe Passariello. L’accusa, per cui è indagata anche la moglie, è di omicidio. L’uomo è stato fermato dalla squadra mobile nella serata di lunedì per pericolo di fuga. La piccola Iolanda era arrivata all’ospedale di Nocera ...

E' stato fermato il padre della bambina Morta nel salernitano : E' in stato di fermo per pericolo di fuga il padre della bimba di 8 mesi morta, in circostanze ancora da chiarire, nella notte tra venerdi' e sabato scorsi nell'agro sarnese nocerino, in provincia di Salerno. Il provvedimento e' stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno, coordinati dal vice questore Marcello Castello. I genitori della piccola sono indagati per omicidio. Alle 15 di lunedì 24 giugno è prevista ...

Morta bambina di 8 mesi - lividi sul corpo : genitori indagati per omicidio : Tragedia all'ospedale di Nocera Inferiore, Salerno. I genitori sono stati ascoltati in mattinata: indaga la polizia

Bambina di 8 mesi Morta in ospedale : "Lividi sul corpicino" : Tragedia all'ospedale di Nocera Inferiore, Salerno. I genitori sarebbero stati ascoltati in mattinata: indaga la polizia

Firenze : bambina di 12 anni Morta di meningite. Malattia contratta in vacanza coi genitori : Una bimba di nazionalità tedesca di 12 anni ha perso la vita all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, a causa di una meningite da meningococco C. A diffondere la notizia è stata l'azienda sanitaria, spiegando che la ragazzina era a Donoratico e stava trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia. Al Meyer sarebbe arrivata già in condizioni disperate dopo che i genitori in un primo momento si erano rivolti all'ospedale di Cecina. "La ...

Bambina di 12 anni Morta per meningite : era in vacanza in Toscana : Bambina di 12 anni morta per meningite: era in vacanza in Toscana La ragazzina, ospite di un campeggio della costa, era tedesca. I medici della Asl hanno sottoposto a profilassi tutti coloro che hanno avuto contatti con la Bambina Parole chiave: ...

Torino - dramma a Villarbasse. Bambina di un anno Morta investita dalla mamma nel cortile di casa : dramma a Torino. Una Bambina è morta investita dalla madre in auto nel cortile di casa. La bimba di poco più di un anno è morta oggi a Villarbasse in via don Rambaudo 4, nel...

Torino - bambina di un anno Morta investita dalla mamma nel cortile di casa : Dramma a Torino. Una bambina è morta investita dalla madre in auto nel cortile di casa. La bimba di poco più di un anno è morta oggi a Villarbasse in via don Rambaudo 4, nel...

Morta Yovanny - la bambina estratta dal ventre della madre con un coltello da macellaio : La piccola è Morta dopo settimane di agonia: era stata estratta dal ventre della madre con l'ausilio di un coltello da macellaio.

Una Vita Anticipazioni Stasera 8 giungo 2019 : Blanca partorisce...ma la bambina è nata Morta! : Blanca dà alla luce suo figlio ma al suo risveglio, dopo essere svenuta, una contadina le rivela che ha dato alla luce una bimba morta.