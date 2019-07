Mondiali Nuoto 2019 – Paltrinieri ok nei 1500 sl | Pilato da record | Pellegrini fuori dai

Gregorio Paltrinieri - Mondiali Nuoto 2019 : “Nelle qualificazioni non ho forzato - domani terrò d’occhio Romanchuk e Wellbrock” : Dopo l’oro negli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri si ripresenta in acqua ai Mondiali di Gwangju 2019 nel migliore dei modi e firma il miglior tempo nelle qualificazioni dei 1500 stile libero in 14’45″80 classificandosi davanti al campione europeo Florian Wellbrock (14’47″52) ed all’ucraino Mykhailo Romanchuk (14’47″54). L’atleta emiliano, a questo punto, vola verso la terza medaglia ...

Crolla balconata in discoteca : 2 morti. Feriti anche 8 atleti dei Mondiali di nuoto : La balconata di una discoteca a Gwangju, città dove si stanno svolgendo i Mondiali di nuoto, è Crollata causando la morte di due persone e il ferimento di una decina di ragazzi che si trovavano nel locale. Tra loro, secondo quanto riporta la stampa locale, ci sono anche atleti che stanno partecipando alla competizione sportiva. Secondo le prime informazioni ci sarebbero due nazionali americani, un uomo e una donna. Secondo quanto riporta il ...

Mondiali Nuoto - crolla discoteca vicino al Villaggio atleti/ Due morti e venti feriti : Mondiali nuoto, crolla discoteca vicino al Villaggio atleti. Il bilancio è di due morti e di venti feriti, ma nessun atleta sarebbe rimasto coinvolto

Mondiali Nuoto 2019 – Benedetta Pilato in semifinale nei 50 rana con il record italiano : terza Martina Carraro : Benedetta Pilato conquista l’accesso in semifinale nei 50 rana dei Mondiali di Nuoto 2019 firmando il nuovo record italiano in 29”98: terzo posto per Martina Carraro, anche lei al turno successivo Mattinata di grande soddisfazione per il Nuoto azzurro. Nel sabato che precede l’ultimo giorno dei Mondiali di Nuoto 2019, la 14enne Benedetta Pilato riscrive il record italiano dei 50 rana. La giovane nuotatrice tarantina ...

Tragedia ai Mondiali di nuoto - crollo in discoteca alla festa della pallanuoto. Due morti e 20 feriti - tra cui un italiano : Tragedia ai Mondiali di nuoto a Gwangju: è crollata la balconata di una discoteca a durante la festa della pallanuoto, causando la morte di due persone, entrambe sudcoreane, ed il ferimento di...

Mondiali Nuoto 2019 – Il programma di domenica 28 luglio : le ultime occasioni di medaglia - poi calerà il sipario : Le ultime finali dei Mondiali di Nuoto 2019, poi calerà il sipario sulla kermesse di Gwangju: il programma di domenica 28 luglio È l’ultima giornata dei Mondiali di Nuoto 2019, poi sulla kermesse di Gwangju calerà il sipario. La giornata di domenica 28 luglio sarà l’ultima per tentare l’assalto alle medaglie d’oro. Come da consuetudine nelle prime ore del giorno in Italia ci saranno le batterie che metteranno in palio un posto per le ...

Nuoto - Mondiali 2019 : a che ora gareggia Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 sl? Data - programma - tv e streaming : Gregorio Paltrinieri tornerà in vasca domenica 28 luglio per disputare la finale dei 1500 metri stile libero ai Mondiali 2019 di Nuoto. Il carpigiano si è qualificato brillantemente all’atto conclusivo della sua distanza prediletta e andrà a caccia della medaglia d’oro dopo essersi già imposto sugli 800 sl, l’azzurro ha tutte le carte in regola per conquistare la doppietta d’antologia e per mettersi al collo il terzo ...

I QUALIFICATI DELL'ITALIA PER LE SEMIFINALI E FINALI DI OGGI IL RIEPILOGO DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 5.36: Appuntamento alle 13 per un'altra sessione di finali e semifinali molto interessante per l'Italia che giocherà le carte Panziera e Quadarella per provare a tornare sul podio dopo la scorpacciata di medaglie di metà settimana. Buona giornata 5.32: Mattinata positiva per

La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – I precedenti – Statistiche iridate di Italia e Spagna Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Spagna, valida per le finalissima dei Mondiali di pallanuoto di Gwangju: già ottenuta la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, riservata alle due finaliste della kermesse

Corea del Sud - crolla locale vicino villaggio atleti Mondiali di nuoto : 2 morti - ferito un pallanuotista : Fra le persone coinvolte anche un giocatore della nazionale Usa di pallanuoto che ha riportato una frattura agli arti inferiori. Nessun italiano fra le vittime

Nuoto - Mondiali 2019 : gli italiani qualificati per le finali di oggi. A che ora gareggiano e su che canale vederli in tv e streaming : Penultima giornata di gare nei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nella piscina sudcoreana le carte azzurre saranno importanti, visto che scenderanno in vasca Margherita Panziera e Simona Quadarella, entrambe in corsa per una medaglia nei 200 dorso e negli 800 stile libero donne. Avremo anche la 4×100 mista stile libero con Federica Pellegrini tra i protagoniste e, grande curiosità, per Martina Carraro e soprattutto Benedetta ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Finale Italia-Spagna. Grandi numeri dell’attacco iberico - ma il Settebello ha una difesa stupenda : Italia e Spagna oggi alle ore 11.30 si giocheranno il titolo iridato nella finalissima dei Mondiali di Pallanuoto: il Settebello arriva da imbattuto alla sfida decisiva, mentre la formazione iberica è incappata in una sconfitta nella fase a gironi, contro l’Ungheria, che è costata agli spagnoli un turno in più, avendo dovuto affrontare, a differenza degli azzurri, gli ottavi di Finale. Quando si dice un pezzo da 90: l’attacco della ...

Tragedia ai Mondiali di nuoto - crollo nella discoteca durante la festa della pallanuoto : Due morti sudcoreani e nove atleti feriti, nessuno grave: "Ballavamo ed è crollato il pavimento". Soppalco abusivo

Italia-Spagna - Finale Mondiali pallanuoto 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il titolo di campioni del mondo, oppure un amarissimo argento: tertium non datur. Oggi, sabato 27 luglio, è il momento della finalissima dei Mondiali di pallanuoto che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud: alle ore 11.30 italiane si disputa Italia-Spagna. Centrata con il successo in semiFinale la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, oggi bisogna dar fondo a tutte le energie per giungere al titolo iridato. La finalissima sarà ...