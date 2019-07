Mondiali nuoto 2019 | chi sono le due atlete americane ferite nell’incidente di Gwangju

LIVE Italia-Spagna 4-2 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : Dolce firma il +2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’34” ILLUSIONE OTTICA! Esterno della rete per Granados! Altra superiorità azzurra. 3’48” Espulso Echenique. 4’09” RENZUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Deviazione sotto misura perfetta! Italia-Spagna 5-2. Stiamo calmi, amici. Calma. 4’16” Uomo in più per l’Italia. 4’34” Del Lungo respinge la conclusione di Munarriz. 5’02” ...

Mondiali nuoto 2019 – Altro che ‘motivi personali’ : Shayna Jack si è ritirata perché positiva al doping! : Shayna Jack si era ritirata dal raduno pre Mondiali di Nuoto 2019 per ‘motivi personali’: si è scoperto che la nuotatrice australiana è risultata positiva al doping Shayna Jack aveva rinunciato a partecipare ai Mondiali di Nuoto 2019, ritirandosi dal camp di Singapore in maniera alquanto strana. La nuotatrice australiana ha motivato la sua scelta con ‘ragioni personali’, lasciando un importante vuoto nella staffetta australiana. Nelle ...

LIVE Italia-Spagna 1-1 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : avvio equilibrato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2’07” ECHENIQUE! L’Italia non aveva sfruttato l’uomo in più, ma al secondo tentativo l’italo-argentino non ha fallito. Italia-Spagna 2-1. 2’33” Uomo in più per l’Italia. 2’55” Esce il tiro di Granados. 3’12” Espulso Di Somma. 3’40” Di Somma dalla distanza, troppo facile per Pinedo. 4’10” Del Lungo ...

LIVE Italia-Spagna 0-0 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : si parte : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29 Molto esperto il portiere della Spagna. Daniel Lopez Pinedo, nonostante i 38 anni, resta uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo. 11.27 La rosa del Settebello: Del Lungo, Di Fulvio, Luongo, Figlioli, Di Somma, Velotto, Renzuto Iodice, Echenique, Figari, Bodegas, Aicardi, Dolce, Nicosia. 11.26 INNO DI MAMELI! 11.25 INNI NAZIONALI. Si parte con quello spagnolo. 11.24 Le squadre ...

LIVE Italia-Spagna 0-0 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : comincia la finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 Impressionante la competitività della Spagna nella pallanuoto. Nonostante gli iberici abbiano attraversato anche dei periodi poco felici, dal 1986 chiudono ininterrottamente fra le prime 5 ai Mondiali! 11.19 Sarà dunque anche una sfida dalla grande valenza storica. In caso di successo, la Spagna aggancerebbe l’Italia per numero di ori iridati vinti; in caso contrario, il Settebello ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Croazia-Ungheria 10-7. I balcanici conquistano la medaglia di bronzo : Il bronzo ai Mondiali di Pallanuoto va alla Croazia, che batte per 10-7 l’Ungheria al termine di una battaglia che vede 34 superiorità numeriche più tre rigori e due doppie, con cinque definitive per l’Ungheria e tre per la Croazia. Nella finale per il quinto posto la Serbia supera l’Australia per 13-9, mentre per la settima piazza la Grecia batte la Germania per 11-6. Nel primo quarto Ungheria subito in vantaggio in apertura ...

Crollo in una discoteca - 2 morti e diversi : anche alcuni atleti dei Mondiali di nuoto : Due morti e diversi feriti, fra cui anche alcuni atleti impegnati ai mondiali di nuoto, per il Crollo di una balconata in una discoteca di Gwangiu

Corea del Sud - crolla la balconata di una discoteca : 2 morti - feriti 8 atleti dei Mondiali di nuoto : È crollata nella notte la balconata di una discoteca di Gwangju, la città della Corea del Sud che sta ospitando i Mondiali di nuoto: due persone sono morte, altre 15 sono rimaste ferite in modo lieve: solo in 3 sono stati portati in ospedale, mentre gli altri sono stati medicati nel centro medico del villaggio degli atleti. Tra loro c’è anche un atleta italiano di cui ancora non si conoscono le generalità, oltre che 3 americani, 2 ...

DIRETTA CROAZIA UNGHERIA/ Streaming video Rai : si comincia! - pallanuoto Mondiali - : DIRETTA CROAZIA UNGHERIA: info Streaming video e tv Rai della partita di pallanuoto maschile, finale della medaglia di bronzo ai mondiali di nuoto 2019.

Mondiali nuoto – Crollo balconata in discoteca : 2 morti e 17 feriti - coinvolti anche atleti! La pallanuotista Viacava presta i primi soccorsi : Colla una balconata in una discoteca di Gwangju: 2 morti e 17 feriti, coinvolti anche degli atleti. La pallanuotista italiana Giulia Viacava presta i primi soccorsi Crolla una balconata in una discoteca di Gwangju nella quale erano presenti diversi alteti impegnati ai Mondiali di Nutoo 2019 in corso di svolgimento nella città della Corea del Sud. Il primo bilancio dell’agenzia di stampa locale Yonhap parla di 2 morti e 17 feriti, fra ...

Mondiali nuoto 2019 – Paltrinieri ok nei 1500 sl - Pilato da record - Pellegrini fuori dai 50 sl : i risultati delle batterie odierne : Paltrinieri e Acerenza in finale nei 1500 sl, Benedetta Pilato firma il record italiano dei 50 rana, Pellegrini fuori dai 50 stile libero: i risultati delle batterie della mattina dei Mondiali di Nuoto 2019 Mattinata molto intensa quella del penultimo giorno dei Mondiali di Nuoto 2019. Tanti italiani nelle batterie di qualificazione svoltesi nelle prime ore del giorno in Italia. Facciamo un rapido recap di quanto ...

Gregorio Paltrinieri - Mondiali nuoto 2019 : “Nelle qualificazioni non ho forzato - domani terrò d’occhio Romanchuk e Wellbrock” : Dopo l’oro negli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri si ripresenta in acqua ai Mondiali di Gwangju 2019 nel migliore dei modi e firma il miglior tempo nelle qualificazioni dei 1500 stile libero in 14’45″80 classificandosi davanti al campione europeo Florian Wellbrock (14’47″52) ed all’ucraino Mykhailo Romanchuk (14’47″54). L’atleta emiliano, a questo punto, vola verso la terza medaglia ...

Crolla balconata in discoteca : 2 morti. Feriti anche 8 atleti dei Mondiali di nuoto : La balconata di una discoteca a Gwangju, città dove si stanno svolgendo i Mondiali di nuoto, è Crollata causando la morte di due persone e il ferimento di una decina di ragazzi che si trovavano nel locale. Tra loro, secondo quanto riporta la stampa locale, ci sono anche atleti che stanno partecipando alla competizione sportiva. Secondo le prime informazioni ci sarebbero due nazionali americani, un uomo e una donna. Secondo quanto riporta il ...

Mondiali nuoto - crolla discoteca vicino al Villaggio atleti/ Due morti e venti feriti : Mondiali nuoto, crolla discoteca vicino al Villaggio atleti. Il bilancio è di due morti e di venti feriti, ma nessun atleta sarebbe rimasto coinvolto