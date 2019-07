Mondiali Nuoto 2019 – Benedetta Pilato in semifinale nei 50 rana con il record italiano

Fonte : sportfair

(Di sabato 27 luglio 2019)conquista l’accesso innei 50deidifirmando il nuovoin 29”98: terzo posto per Martina Carraro, anche lei al turno successivo Mattinata di grande soddisfazione per ilazzurro. Nel sabato che precede l’ultimo giorno deidi, la 14enneriscrive ildei 50. La giovane nuotatrice tarantina stacca il pass per ladi Gwangju nuotando in 29″98, risultando essere la prima italiana nella storia a scendere sotto il muro dei 30″. Primo posto pere terzo per Martina Carraro, anche lei in finale con un tempo di 30″38.L'articoloinnei 50con il: terza Martina Carraro SPORTFAIR.

