Mondiali | il Settebello batte Spagna e vince la medaglia d' oro 

LIVE Italia-Spagna 10-5 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : SETTEBELLO CAMPIONE DEL MONDO! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.33 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Buon proseguimento di giornata da campioni del mondooooooooooooo!!! Gli azzurri stanno festeggiando in acqua, è un delirio! Siamo campioni del mondo per la quarta volta, a -1 dal record della Serbia. Distrutta la Spagna 10-5! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia in quinta posizione dopo il trionfo del Settebello! : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

LIVE Italia-Spagna pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : il Settebello insegue il sogno più grande : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – I precedenti – Statistiche iridate di Italia e Spagna Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Spagna, valida per le finalissima dei Mondiali di pallanuoto di Gwangju: già ottenuta la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, riservata alle due finaliste della kermesse ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Finale Italia-Spagna. Grandi numeri dell’attacco iberico - ma il Settebello ha una difesa stupenda : Italia e Spagna oggi alle ore 11.30 si giocheranno il titolo iridato nella finalissima dei Mondiali di Pallanuoto: il Settebello arriva da imbattuto alla sfida decisiva, mentre la formazione iberica è incappata in una sconfitta nella fase a gironi, contro l’Ungheria, che è costata agli spagnoli un turno in più, avendo dovuto affrontare, a differenza degli azzurri, gli ottavi di Finale. Quando si dice un pezzo da 90: l’attacco della ...

Pallanuoto - Finale Mondiali 2019 : la Spagna ai raggi X. Gli avversari del Settebello per il titolo : Domani, sabato 27 luglio, alle ore 11.30 italiane, la Spagna contenderà al Settebello l’oro ai Mondiali di Pallanuoto: andiamo a scoprire chi saranno i 13 atleti che proveranno a negare all’Italia di Sandro Campagna la gioia del titolo iridato. Ecco la rosa a disposizione del CT David Martin Lozano. LA Spagna AI raggi X 1 Daniel López Pinedo: 39 anni appena compiuti, proprio nei primi giorni della rassegna iridata: il tempo per lui ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Settebello - appuntamento con la storia. L’Italia sfida la Spagna nella finale - a caccia del quarto titolo : Un’impresa eccezionale quella della semifinale, dalla quale bisogna ripartire, senza cullarsi troppo sulla medaglia agguantata e sul pass olimpico per Tokyo 2020 conquistato in anticipo. A dirlo è anche il commissario tecnico Sandro Campagna, pochi minuti dopo il miracolo con l’Ungheria: “Esserci qualificati per l’Olimpiade rappresenta un grandissimo risultato, ma vincere l’oro mondiale avrebbe un sapore ...

Mondiali di nuoto 2019 – Il Settebello a caccia dell’oro - Quadarella ci riprova negli 800 : il programma delle gare di domani 27 luglio : Simona Quadarella ci riprova negli 800 sl, il Settebello sfida la Spagna per l’oro: il programma delle gare dei Mondiali di nuoto 2019 di domani, 27 luglio I Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju, in Corea del Sud, stanno per volgere al termine: ancora due giorni di sfide per i campioni di tutto il mondo, a caccia di preziosissime medaglie. Se oggi solo la staffetta maschile 4×200 proverà a salire sul podio, nella giornata ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : SETTEBELLO DA CAPOGIRO! Italia-Ungheria 12-10 - azzurri a Tokyo 2020! Echenique fenomeno! : Un meraviglioso SETTEBELLO torna, ad otto anni di distanza dalla vittoria di Shanghai 2011, in finale ai Mondiali di Pallanuoto. La Nazionale italiana oggi si è imposta per 12-10 sull’Ungheria nella semifinale iridata in quel di Gwangju (Corea del Sud): al termine di un match davvero entusiasmante la banda di Sandro Campagna si è imposta meritatamente, gestendo un vantaggio che ha conquistato nel secondo quarto (8′ da ricordare di ...

Pallanuoto - il Settebello è in finale ai Mondiali. Battuta la forte Ungheria : Grande prestazione della nazionale azzurra ai mondiali di Gwangju in Corea del Sud. Dopo la vittoria contro la Grecia ai quarti di finale, la squadra di Sandro Campagna ha superato in semifinale una delle squadre più forti al mondo: l'Ungheria. Ora la sfida con la sorpresa del torneo, la Spagna, capace di eliminare la Croazia, un'altra delle favorite alla vittoria del torneo. Dopo aver concluso il primo quarto soto per 4-2, l'italia ha saputo ...

LIVE Italia-Ungheria 12-10 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Settebello in finale e a Tokyo 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ FINITAAAAAAAAAAAAAAA!!! SIAMO IN finaleEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Italia-Ungheria 12-10! Il Settebello si qualifica anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020! ULTIMI 23 SECONDI, UNGHERIA IN ATTACCO! 0’50” TRAVERSAAAAAAAAAA!!! E’ FATTAAAAAAAAAAAAA!!! E’ FATTAAAAAAAAAAAAA!!! 1’05” Espulsione per Bodegas, non finisce mai… 1’14” Aicardi mura il ...

LIVE Italia-Ungheria 5-4 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : sorpasso del Settebello! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’52” Zalanki non sbaglia. Italia-Ungheria 6-5. I magiari si confermano devastanti in superiorità numerica, 5/6. 4’59” Fallo da espulsione di Figari. 5’20 GONZALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GONZALOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GONZALOOOOOOOOOOOOOOO!!! TRIPLETTA DA FENOMENOOOOOOOOOOO!!! Un mancino imprendibile! Italia-Ungheria 6-4! 5’42” Vamos sbaglia la ...

LIVE Italia-Ungheria pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : semifinale da brividi per il Settebello contro i Maestri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo delle semifinali (25 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, valida per le semifinali dei Mondiali di pallanuoto di Gwangju: in palio, oltre al passaggio alla finalissima iridata, c’è anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Ungheria vale la finale - il Settebello a caccia dell’impresa : Siamo ad un punto di non ritorno. Dopo quattro anni il Settebello ha ritrovato la semifinale al Mondiale: l’obiettivo ora è quello di tornare ad otto anni fa, Shanghai 2011, nell’ultima manifestazione iridata in terra asiatica, quando la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile riuscì ad arrivare nell’ultimo atto, imponendosi in maniera spettacolare. In quel di Gwangju (Corea del Sud), domani, alle 11.30, torna in acqua la ...