Militare ucciso,19enne usa psicofarmaci

Avevano bevuto alcolici i due studenti americani fermati per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Inoltre, Elder Finnegan Lee, il giovane che avrebbe accoltellato ildell'Arma, fa uso di: in particolare, gli è stato trovato dello Xanax. Lo si apprende da fonti inquirenti che seguono la vicenda. In concorso con Elder è stato arrestato, per le stesse ipotesi di reato, anche il compagno, Christian Gabriel Natale Hjort.(Di sabato 27 luglio 2019)