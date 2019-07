Milano | Linate trasloca a Malpensa per tre mesi | nel primo giorno Alitalia sposta 170 voli

L’Aeroporto Milano Linate rimarrà chiuso per 3 mesi dal 27 luglio al 27 ottobre : Dal 27 luglio al 27 ottobre 2019 è prevista la chiusura straordinaria dell’Aeroporto di Milano Linate per importanti lavori di ristrutturazione da parte del gestore SEA. Durante questo periodo, Alitalia informa che si potrà continuare a volare dagli aeroporti di Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio, accedendo a tutti i servizi e tutti i vantaggi per i trasporti offerti da Alitalia. L'articolo L’Aeroporto Milano Linate rimarrà ...

Linate si ferma - Milano no : Un City Airport più sicuro, moderno ed efficiente. Ecco come diventerà l'aeroporto di Linate dopo i lavori che lo metteranno in stand-by dal 27 luglio al 27 ottobre. Tre mesi in cui Malpensa diventerà l'hub di riferimento per il capoluogo lombardo.Continua a leggere

Milano : trafficante arrestato a Linate - ha ingerito 1 - 3 chili di cocaina : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - I militari della Guardia di finanza di Linate insieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato circa un chilo e 300 grammi di cocaina e arrestato un uomo di origine venezuelana proveniente da Cayenne (Guyana francese), via Parigi. L'atteg